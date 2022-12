Mondovì: al Monastero di San Biagio la mostra personale del maestro Gianni Del Bue

Dall'8 al 29 dicembre il Monastero di San Biagio accoglie la mostra personale del maestro Del Bue, popolata da immagini surreali, fondali da sogno, animali e fiori, visioni di città, di monti, di campagne e storie, in una pressante narrazione che vede, ricorda e immagina, sogna e osserva contemporanea-mente. La Langa diventa così il teatro di un realismo magico del quotidiano.

L’esposizione, aperta dal 9 negli orari 15-19, in contemporanea con gli orari di apertura della mostra mercato Presepi dal Mondo, avrà il suo Finissage il 27 dicembre, a partire dalle 17, in cui l’artista metterà a disposizione alcune opere per un’asta di beneficienza per Casa do Menor. A seguire un brindisi per il compleanno del maestro. La mostra sarà visitabile fino al 29 dicembre.