Mondovì Piazza, installata la prima fioriera con sbarra per regolare l'area pedonale urbana

E' stata installata questa mattina, lunedì 19 dicembre, la prima delle tre fioriere con sbarra automatizzata che delimiteranno e regoleranno gli accessi per l'area pedonale urbana di piazza Maggiore a Mondovì.

La misura e le novità erano state illustrate dall'amministrazione lo scorso novembre (leggi qui), in una serata aperta ai cittadini, ospitata presso l'Antico Palazzo di Città.

Proprio in quell'occasione i residenti avevano chiesto di posticipare di un'ora l'entrata in vigore della Area Pedonale Urbana (APU) che interessa la piazza centrale del rione.

Come sperimentato negli scosi mesi quindi piazza Maggiore, nella parte soprana e sottana, sarà area pedonale, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 24, mentre sabato e giorni festivi dalle 13 alle 24. Divieto di fermata su tutta piazza Maggiore in orari APU.

COME FUNZIONERA'

Le fioriere mobili saranno in totale tre, oltre quella installata questa mattina, che regola l'accesso alla piazza per chi proviene da via Vico ne arriveranno altre due che chiuderanno il transito lato portici sottani.

Tutte sono dotate di una sbarra che si aprirà negli orari indicati dalla cartellonistica.

Tali dispositivi sono dotati di sensore per rilevare le sirene: si apriranno quindi automaticamente in caso di necessità al passaggio di mezzi di soccorso.

Zona Traffico Limitato

permanente in: via Gallo, via Vitozzi, via Pozzo

negli orari dell'APU: via Carassone, via delle Scuole via Grassi di Santa Cristina

Tre display luminosi verranno così attivati: in piazza Maggiore il display indicherà Area Pedonale Urbana, all'inizio di via Vico “Benvenuti a Piazza" e in via delle Scuole ZTL attiva/non attiva.

Le fioriere entreranno in funzione non appena saranno ultimati i collegamenti elettrici, pertanto seguiranno opportuni aggiornamenti in merito.