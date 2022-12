Presentato il progetto della nuova foresteria per gli specializzandi del Regina Montis Regalis [VIDEO]

Perfezionato e potenziato il servizio foresteria per l'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.

Il progetto è stato avviato in fase sperimentale già un paio di anni fa e ora, grazie al sostegno degli Amici del Cuore di Fossano e Mondovì, ASSO e Fondazione CRC.

In fase iniziale la foresteria, nata per rendere più attrattiva e appetibile l'area monregalese, rispetto ai grandi centri come Torino, constava di un alloggio, grazie all'associazione "Amici del Cuore Fossano Mondovì" (leggi qui).

Ora sono diventati 6, ma presto arriveranno a 10 i posti che comporranno la foresteria per gli specializzandi che arriveranno a fare formazione nell'ospedale monregalese. Si tratta in dettaglio di stanze singole con bagno privato e alcuni spazi comuni come cucina e un'are realz-salotto con tv, ospitati all'interno del complesso del Beila, messo a disposizione grazie al Cfp-cemon.

Alla presentazione del progetto, avvenuta questa mattina, erano presenti il Direttore Generale dell'Asl CN1 Giuseppe Guerra, il direttore sanitario Mirco Grillo, il direttore della cardiologia Mauro Feola, il presidente della Fondazione CRC Ezio Raviola con Giuliana Turco in rappresentanza anche dell'associazione "Amici del cuore Fossano Mondovi" con il presidente del sodalizio, Mario Rossi, Augusto Scarrone in rappresentanza di ASSO (Amici della Sanità, onlus), l'assessore Francesca Bertazzoli in rappresentanza del comune e Marco Lombardi, direttore del CFP.

Da tutti gli intervenuti è stata rimarcata l'importanza del progetto, frutto di una proficua collaborazione territoriale tra enti ed associazioni.

Al momento l'ospedale, nel reparto di Cardiologia, grazie alla convenzione e collaborazione con Torino, ospita due specializzandi in geriatria.