Nel salone della stazione di Cuneo si racconta il "viaggio di un documentario nell'isolato"

Giovedì 22 dicembre alle 18:30 si terrà l’evento “Il viaggio di un documentario nell’isolato”, nel Salone Reale della Stazione Ferroviaria di Cuneo, in piazzale Libertà.

Uno spazio in disuso da anni e che per l’occasione è stato reso disponibile da RFI (Rete Ferroviaria Italia), grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Cuneo. “L’isolato” è un progetto di film documentario dei registi Andrea Ceraso e Andrea Fantino, che racconta le storie di vita dei residenti, vecchi e nuovi abitanti e negozianti dell’isolato di Cuneo compreso tra via Meucci, via Sebastiano Grandis, corso Giolitti, via Silvio Pellico, piazzale della Libertà. Una zona urbana circoscritta in centro città, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Un film sull'abitare e sui percorsi personali, sulle trasformazioni urbanistiche e sociali, sull'accoglienza e sull'emarginazione. Ad un anno dalla campagna crowdfunding, i due registi vogliono incontrare la popolazione per dare aggiornamenti sull’avanzare del progetto. E la scelta del luogo va nella direzione del progetto: il desiderio di ridare vita e animare luoghi che per anni sono rimasti in silenzio, quasi dimenticati, per certi versi abbandonati.

In programma per la serata vi sono anche la proiezione di due cortometraggi inediti realizzati da Andrea Ceraso e Andrea Fantino. Entrambi sono lavori che non sono in alcun modo rappresentativi del futuro documentario finale, ma che hanno segnato il percorso di ricerca documentaristica dei registi del “L’isolato”e hanno dato loro la possibilità di sperimentare linguaggi diversi.

Il primo è stato realizzato in occasione del concorso promosso dal Festival delle Migrazioni di Torino 2021, che ha vinto tra i progetti "work in progress". Il secondo cortometraggio è stato promosso e prodotto dall’associazione cuneese “Cuadri” all’interno del progetto “Living Emotions in Cuneo” e riguarda la Via Silvio Pellico, tra passato e presente. Nel corso dell’evento verranno anche mostrate delle fotografie di zona, tratte da alcune riprese e da quegli scatti anche storici che i cittadini dell’area hanno deciso di donare al progetto. Inoltre verrà presentata un'audiostory prodotta - sempre all’interno del progetto “Living Emotions in Cuneo” - da Gianluca Verlingieri, noto compositore cuneese e abitante dell'isolato, e un brano musicale inedito, nato dalla collaborazione tra realtà locali dell'isolato e il corso di produzione discografica del METS-Conservatorio di Cuneo del Prof. Fabrizio Barale. L’incontro sarà allietato da un aperitivo offerto.

La serata è promossa dal collettivo Zaratan in collaborazione con il Comitato di Quartiere Cuneo Centro, METS – Conservatorio Ghedini di Cuneo e la piattaforma Non è la Radio.