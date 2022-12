Nomei Mallone in corso Giolitti per incontrare commercianti e residenti

Ieri mattina si è tenuto in C.so Giolitti n 24 un banchetto di incontro con residenti e commercianti della zona, per parlare delle problematiche e delle soluzioni in uno dei punti più critici della città.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato portando la loro testimonianza e il loro contributo.

Ringrazio, altresì, le Forze dell’Ordine per l’importante lavoro che stanno svolgendo nella zona e auspico che con interventi di continuo presidio, potenziandone anche gli orari d’azione, i residenti e i commercianti della zona possano tornare a vivere in serenità il loro quartiere.

Fratelli d’Italia è presente e continuerà a lavorare con e per voi.