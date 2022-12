Pian Munè di Paesana: Vacanze natalizie sugli sci

Il 24 dicembre a Pian Munè si scende in pista per le vacanze natalizie No Stop con tutti i servizi per chi ha voglia di neve e divertimento.

La stazione manterrà aperti tutti i giorni, dal 24 dicembre all’8 gennaio, con le sue piste da discesa, il tapis roulant per i principianti, la seggiovia per la salita in quota anche dei pedoni ed i rifugi che saranno a disposizione anche a cena per i suggestivi menù tipici.

Da non perdere la “Promo Vacanze di Natale”, con il biglietto di andata e ritorno in seggiovia ed il pranzo in quota a 25 euro.

Tutte le info si possono richiedere a info@pianmune.it oppure scrivendo via whatsapp al numero 3286925406. A disposizione anche il sito web pianmune.it per scoprire tutti gli eventi delle vacanze natalizie.