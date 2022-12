Pianfei dà il via alle feste natalizie: record di visite al Presepe in Crusà [FOTO]

Pianfei torna ad immergersi nell'atmosfera delle feste natalizie.

Si è svolta lo scorso sabato 17 dicembre la sesta edizione del mercatino di Natale, organizzato dagli "Amici del Presepe di Pianfei" con l'aiuto di tutte le associazioni del paese e patrocinato dal comune.

Grande la presenza da parte degli espositori in piazza Vittorio Emanuele e in via Roma, con graziosi e particolari oggetti di artigianato e hobbistica.

I mercatini si sono svolti nella cornice di tanti eventi ed iniziative, a partire dall'inaugurazione della 25^ edizione del "Presepe in Crusà", che ha registrato un numero record di passaggi: 800 visite.

Babbo Natale e gli Elfi, grazie all'associazione BlangEventi, hanno accolto i bambini che hanno potuto scattare tante fotografie e spedire la loro letterina al Polo Nord.

Sempre per i più piccoli sono stati organizzati giri in calesse trainato da un simpatico asinello.

Nel pomeriggio l’esibizione del gruppo Prismabanda che ha allietato la giornata con musica e balli. Il mercatino è stato inaugurato nel pomeriggio, alla presenza del sindaco Marco Turco, di don Arnaldo Rossi, dei rappresentanti delle associazioni e dei sindaci dei comuni limitrofi. In serata la Proloco e gli Alpini hanno curato la base culinaria dell' evento cucinando il minestrone Alpino e altri piatti tipici della tradizione.

Per concludere alle 21.30 l'associazione Calidè ha intrattenuto con un bellissimo e coinvolgente spettacolo con il fuoco.

"Ci teniamo a ringraziare di cuore - dicono gli Amici del Presepe - tutti i volontari che hanno regalato alla cittadinanza e non solo una giornata speciale, dove si è davvero respirato uno spirito Natalizio."

Il prossimo appuntamento a Pianfei è con il Presepe meccanico in Crusà dal 24 dicembre all'8 gennaio: sarà possibile visitarlo tutti i giorni dalle 15 alle 18.Per info chiamare il 334-6520205 potete trovarci sui social Facebook “Presepe meccanico Pianfei” o Instagram "Presepe Pianfei"