Tutto pronto a Bra per la festa dell’apparizione della Madonna dei Fiori, una storia lunga 686 anni

Si respira un’aria di attesa e di gioia a Bra per la festa dell’apparizione della Madonna dei Fiori , in programma giovedì 29 dicembre.

Mercoledì 28 dicembre , memoria liturgica dei Santi Innocenti Martiri: SS. Messe alle ore 8 (Santuario antico) e alle ore 17.30 (Santuario nuovo), con Rosario alle ore 17, in collaborazione con il Movimento per la vita, presente presso il Santuario.

Giovedì 29 dicembre si festeggia l’apparizione della Beata Vergine dei Fiori con la Messa nel Santuario nuovo alle ore 9, mentre, alle ore 10.30 è attesa la celebrazione eucaristica, presieduta da monsignor Alessandro Giraudo , vescovo ausiliare di Torino e vicario generale; ore 17 Rosario e ore 17.30 Messa per i rettori ed i benefattori defunti.

La festa dell’apparizione è un vero appuntamento del cuore a cui ogni braidese non vuole mancare. Alla Vergine dei Fiori, Patrona di Bra, è attribuita la salvezza della giovane Egidia Mathis e del piccolo che portava nel grembo: pruneto selvatico fiorito in pieno inverno e masnadieri messi in fuga da un raggio di luce accecante. Da allora è invocata la sua grandezza con canti e arte nei mosaici di Rupnik, che ci ricordano l’emozionante storia che risale al 29 dicembre 1336.