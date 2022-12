Backstage, rivedi la presentazione dell'ultimo giallo di Gian Maria Aliberti Gerbotto

L'ultima puntata della trasmissione Backstage, approfondimento settimanale di Targatocn e la Voce di Alba, andata in onda giovedì 15 dicembre, è stata dedicata alla presentazione dell'ultimo romanzo giallo di Gian Maria Aliberti Gerbotto. Eccezionalmente al timone della conduzione, il giornalista Gian Paolo Testa.

Il libro dell'autore saluzzese, intitolato "L'asta del tartufo", vede come protagonista principale l'ex sindaco e presidente della Provincia Federico Borgna. La trama si snoda attorno al Castello di Grinzane Cavour, vicino ad Alba. Qui, location dove ogni anno si tiene l'evento, era presente proprio Borgna che, allontanatosi dalla sala per rispondere ad una telefonata senza farvi ritorno, viene ritrovato poco dopo a terra riverso in una pozza di sangue. Da quel momento iniziano le indagini....

Insieme allo scrittore, nel nostro salottino, era presente anche il protagonista, insieme al vignettista Danilo Paparelli, personaggio principale nel libro procedente di Gerbotto. Si ringra Beppe Ghisolfi per l'editoriale, Enrico Sabena per la sigla e Raffaele Massano per la regia.

Rivedi la puntata: