Cuneo, incendio a Borgo Gesso: ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo divampato nella notte a Cuneo Borgo Gesso e che ha coinvolto una porzione del complesso dell'ATC, in via Rocca de' Baldi, sede del Consorzio Socio Assistenziale.

L'allarme è scattato questa mattina verso le 5.30. Il rogo è divampato al piano seminterrato di una porzione di edificio che ospita uffici e altri locali al momento dismessi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con cinque mezzi e stanno ancora operando, sul posto presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

L'intervento è risultato particolarmente difficoltoso e il fumo si è diffuso in diverse aree, ma non risultato fortunatamente persone coinvolte.