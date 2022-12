Le Migliori Criptovalute da Comprare durante il Mercato Ribassista

Il crollo di FTX ha portato nuovi minimi in un mercato già difficile come quello delle criptovalute. Ma i mercati ribassisti sono storicamente il momento migliore per acquistare criptovalute, a patto che tu sia disposto a tenere tutto per molti anni.

Se stai cercando di capire qual è la migliore criptovaluta da acquistare durante il mercato ribassista, sei nel posto giusto. Continua a leggere per scoprire la lista degli 11 asset che dovrebbero recuperare quando inizierà la prossima corsa al rialzo.

1. Metacade (MCADE) - La migliore criptovaluta in assoluto da comprare durante il mercato ribassista

Metacade è la prima sala giochi virtuale del Web3. È una piattaforma che chiunque può utilizzare per giocare agli ultimi titoli GameFi e P2E. Il suo token nativo, MCADE, può essere utilizzato per accedere ai giochi della piattaforma, per partecipare a tornei competitivi ed estrazioni a premi e per partecipare ai migliori contenuti dell'ecosistema Metacade.

Metacade ha iniziato a distinguersi in questo mercato ribassista, in parte grazie al successo del suo presale in corso che ha visto un alto livello di interesse. La sua popolarità è dovuta anche a una serie di altre ragioni, non ultima l'eccellente posizione in un settore in piena espansione.

Innanzitutto, Metacade è assolutamente unico nel mondo del Web3. Riunisce giocatori di tutti i tipi su una piattaforma altamente inclusiva che offre l'accesso a molti dei migliori progetti GameFi in un unico luogo. Questo significa che c'è qualcosa per tutti.

Se ti piacciono i giochi di ruolo, gli RTS, i titoli d'azione o qualsiasi altra cosa, su Metacade dovresti riuscire a trovare quello che fa per te nel Web3. In questo modo Metacade si pone come una sorta di Steam dei giochi Web3.

Inoltre, la piattaforma sta distribuendo Metagrants agli sviluppatori di giochi. I partecipanti presenteranno le loro proposte alla community di Metacade che voterà la loro preferita e il vincitore riceverà i fondi per dare vita al gioco. Il sistema contribuisce a garantire a Metacade una costante offerta di giochi nuovi da provare.

Se consideri tutto questo, otterrai una piattaforma sufficientemente diversificata e preziosa per gli utenti, in grado di superare il mercato ribassista e di emergere più forte dall'altra parte.

>>> Puoi partecipare al Presale di Metacade qui <<<

2. Bitcoin: un Asset di Valore Sicuro

Bitcoin non ha bisogno di presentazioni. È la criptovaluta che ha dato il via a tutto ed è ancora la numero 1 in termini di capitalizzazione di mercato. Agli albori del Bitcoin, serviva come valuta, ma ora è diventato l'asset con più valore nell'ecosistema delle criptovalute.

Ciò che rende Bitcoin una delle migliori criptovalute da acquistare durante il mercato ribassista è il suo sicuro rialzo. Indipendentemente da ciò che accadrà nel prossimo ciclo, puoi essere certo che Bitcoin sarà uno degli asset principali, data la sua eredità e la sua diffusione.

Se vuoi investire in criptovalute ma non vuoi correre grossi rischi, allora Bitcoin è la moneta che fa per te.

3. Ethereum - La Piattaforma Layer 1 Più Sicura

Ethereum è anche una delle migliori criptovalute da acquistare nel mercato ribassista. È la principale piattaforma di contratti intelligenti, che ha introdotto nel mondo gli exchange decentralizzati, le NFT e molte altre innovazioni di punta nel campo delle criptovalute.

Ethereum è simile a Bitcoin in quanto è quasi troppo grande per fallire a questo punto del suo sviluppo, visto quanto è essenziale per tutto il mondo delle criptovalute. C'è anche chi sostiene che Ethereum abbia un margine di rialzo maggiore rispetto a Bitcoin, perché ha una capitalizzazione di mercato inferiore e un numero maggiore di casi d'uso rispetto a BTC.

Se chiedi alla maggior parte degli esperti, ti diranno di avere almeno un po' di BTC e ETH nel tuo portafoglio durante il mercato ribassista, quindi tienilo a mente mentre cerchi le migliori criptovalute da comprare nel mercato ribassista.

4. Cosmos Hub (ATOM) - Un nuovo tipo di Layer 1 con Catalizzatori

Cosmos Hub è un altro progetto da tenere d'occhio durante il mercato ribassista. Il suo token ATOM è alla base di un nuovo tipo di layer 1, chiamato rete blockchain interconnessa.

Si può pensare che sia un po' come l'internet delle blockchain, perché collega molte reti indipendenti di layer 1, che sono specifiche per le applicazioni, cioè ospitano solo un'applicazione invece di molte, come Ethereum. Questo approccio presenta vantaggi tecnici per i creatori.

ATOM contribuirà a garantire la sicurezza di tutte queste catene indipendenti, il che significa che potrebbe avere molto successo ed essere un acquisto durante il prossimo mercato delle criptovalute.

5. Aave - La piattaforma originale di prestito di criptovalute

Aave è il progetto che ha reso popolare l'idea di utilizzare le criptovalute come garanzia per ottenere prestiti. Ci sono molte altre piattaforme che offrono questo servizio, ma Aave gode della massima fiducia da parte della community, degli enti regolatori e dei principali investitori. Ciò significa che non dovrebbe avere problemi a superare il mercato ribassista.

Inoltre, Aave sta iniziando ad espandersi. Il progetto è nato su Ethereum, ma da allora si è spostato su altre catene come Polygon e Avalanche. Ha anche introdotto la propria stablecoin e altri aggiornamenti potrebbero essere in arrivo.

A questo punto del suo sviluppo, Aave è emersa come uno dei principali innovatori di tutte le criptovalute e ha più utenti ora di quanti ne avesse la maggior parte dei progetti all'apice della loro popolarità durante il mercato rialzista.

6. Binance (BNB) - Exchange leader e Token di Ecosistema

Come ci ha dimostrato il fallimento di FTX, investire in token basati sugli exchange può essere rischioso. Tuttavia, ci sono molti motivi per pensare di acquistare BNB in questa fase del mercato ribassista.

Per cominciare, BNB è collegata a Binance, di gran lunga il principale exchange del pianeta. Già questo le conferisce molta credibilità e molti motivi per investire.

Ma oltre a questo, BNB è anche la valuta nativa dell'ecosistema Smart Chain di Binance, una delle principali piattaforme di contratti intelligenti per i nuovi progetti durante le corse al rialzo del mercato delle criptovalute.

Se si considerano questi due fatti, si ottiene una moneta in BNB che merita assolutamente di essere tenuta d'occhio durante questo mercato ribassista. Acquistarne un po' adesso potrebbe dare i suoi frutti quando il mercato rialzista tornerà.

7. Dogecoin - La moneta meme originale

Come regola generale, le monete meme non sono in genere un ottimo investimento durante un mercato ribassista. Questo perché non hanno una proposta di valore al di fuori dei meme e del clamore della community. È difficile prevedere se saranno ancora rilevanti quando tornerà il mercato rialzista o se altre monete meme prenderanno il loro posto.

Ma Dogecoin è una moneta meme che vale assolutamente la pena controllare durante il mercato ribassista. Questo perché è la moneta meme originale ed è ancora sostenuta da un'ampia community e da un forte clamore.

Inoltre, Elon Musk è un grande sostenitore di Dogecoin. Recentemente ha acquistato Twitter e potrebbe integrare Doge come opzione di pagamento sulla piattaforma. Questo farebbe schizzare il prezzo della popolare moneta meme alle stelle e potrebbe essere una criptovaluta da acquistare.

8. Tron (TRX) - Layer 1 con Sopravvivenza Comprovata

Tron è un'altra criptovaluta con un leader carismatico: Justin Sun, uno degli uomini più ricchi e influenti di tutte le criptovalute. Questo dato da solo fa di TRX una moneta che vale la pena considerare come una delle migliori criptovalute da acquistare nel mercato ribassista.

Ma TRX è molto più di un semplice Justin Sun. Si tratta di un intero ecosistema con monete stabili, protocolli di prestito e persino giochi. C'è una solida possibilità che l'ecosistema Tron sia presente durante il prossimo mercato rialzista, dato che ha superato l'ultimo mercato ribassista nel 2018-20.

9. ApeCoin - La Moneta NFT Leader del Settore

Gli NFT sono stati una delle più grandi innovazioni dell'ultimo ciclo di mercato e nessuna ha avuto un impatto maggiore di Bored Ape Yacht Club. Il suo token nativo, ApeCoin, è una criptovaluta che vale la pena tenere durante il mercato ribassista.

ApeCoin è interessante come investimento perché funge da valuta dell'ecosistema Bored Ape Yacht Club. Il team che sta dietro a quel progetto sta attualmente creando un gioco e un metaverso che potrebbe diventare uno dei più grandi del prossimo ciclo di mercato.

10. Uniswap - L'exchange decentralizzato originale

Uniswap è un altro token che merita di essere preso in considerazione mentre continui a pensare a quali criptovalute comprare durante il mercato ribassista. È l'exchange decentralizzato originale e ancora oggi registra il maggior volume di scambi di qualsiasi DEX con un margine piuttosto ampio.

Si vocifera anche che Uniswap potrebbe un giorno iniziare a destinare parte delle commissioni che genera per ricompensare i possessori di token, ma questo non è confermato. Se ciò dovesse accadere durante il prossimo ciclo di mercato, il prezzo di UNI potrebbe salire alle stelle.

11. Treasure (MAGIC) - Progetto emergente del metaverso su Arbitrum

Questo elenco delle migliori criptovalute da comprare durante il mercato ribassista si completa con Treasure e il suo token nativo MAGIC. Questo progetto è emerso non solo come il principale progetto GameFi sulla rete emergente Arbitrum, ma anche come il principale mercato NFT di questa rete.

Treasure fungerà da punto di collegamento per i progetti GameFi in tutta la rete Arbitrum. Il suo token nativo MAGIC potrebbe diventare una delle criptovalute più utilizzate sulla piattaforma, motivo per cui è un altro token da considerare per l'acquisto.

Metacade Continua a Brillare

Ci sono molti progetti fantastici in questa lista, ma se vuoi davvero trovare la migliore criptovaluta da comprare nel mercato ribassista, allora non puoi sbagliare con il token MCADE di Metacade.

Metacade si distingue come la migliore criptovaluta su cui investire per ciascuno dei seguenti motivi:

Fornisce l'accesso a molti giochi P2E e GameFi in un unico luogo

Offre molti modi per guadagnare nel mondo Web3, come lo staking, il gaming P2E e la partecipazione a tornei competitivi

Ha ancora molto margine di crescita, dato che il valore di mercato del progetto è ancora relativamente basso

Il presale è iniziato con 125 MCADE per $1, ma scenderà gradualmente a 50 MCADE per $1 nella sua ultima fase. Ciò significa che prima acquisti, meglio è.

