Busca, a Santo Stefano la mostra di Mirò si abbina a Ingenium-Convento dei Cappuccini

La mostra "Mirò: sogno, forza e materia" sta per concludere il secondo mese di apertura. Per l’iniziativa “Un biglietto due eventi”, visitando la mostra lunedì 26 dicembre si riceverà anche un voucher per una visita accompagnata a INGENIUM- CONVENTO DEI CAPPUCCINI.

Il giorno di Santo Stefano, nel pomeriggio, è infatti previsto un abbinamento tra la mostra dedicata all’artista catalano e l'esposizione con la quale si potranno anche ammirare numerosi presepi realizzati dai ragazzi delle scuole e da molti appassionati che hanno lavorato con originali tecniche costruttive. Alle ore 15, 16 e 17 saranno possibili visite accompagnate.

Saranno anche visitabili le sale con i macchinari e le attrezzature esempi di evoluzione tecnica del lavoro agricolo. Nell’area esterna, sistemata a parco, sarà funzionante il mini-circuito ferroviario con trenini elettrici e a vapore utilizzato per iniziative didattiche dedicate ai ragazzi e al mondo della scuola.

Intanto a Casa Francotto continuano senza sosta i laboratori didattici “Io come Mirò”. Sono oltre mille i ragazzi di Busca, Cuneo, Cervasca, che si sono già cimentati a realizzare un’opera ispirandosi a Joan Mirò con l’attenta guida di un’educatrice.

Aperture periodo natalizio

Venerdì 23 dicembre: 15,30 -18,30

Sabato 24 dicembre 2022: 10-12 e 15,30-18,30

Domenica 25 dicembre 2022: CHIUSO

Lunedì 26 dicembre 2022: 10-12 e 14,30-18,30

Per info 347 5420603 oppure info@casafrancotto.it

Biglietteria: Intero 10 euro, Ridotto (buschesi, studenti universitari, insegnanti, centri convenzionati) 6 euro, Omaggio ragazzi under 14.