Faule, il Concerto di Natale è stato un vero successo di pubblico e critica

Nessuno si aspettava un tale riscontro di amicizia e di fraternità in occasione del concerto di Natale svoltosi a Faule sabato sera 17 dicembre.

Nessuno dei presenti, spettatori e coristi, immaginava che in una serata che si presentava fredda e nebbiosa potesse uscire un calore umano e di amicizia tale da rendere due comunità un solo popolo e una sola famiglia.

Sicuramente la bravura indiscussa della Chorale de Valgrsenche è stato il fil rouge di unione tra Faule e Valgrisenche. Una unione che man mano che venivano eseguiti i vari brani cresceva, si intrecciava e rendeva quasi un corpo unico il coro che eseguiva i brani e il pubblico che estasiato ascoltava.

Durante il concerto il pubblico è stato come rapito in un “altro mondo, fuori dal tempo e dalla realtà “ al punto che il Parroco Gianluigi Marzo dopo aver ascoltato l’esecuzione del brano colonna sonora del film Mission di Ennio Morricone nel suo intervento ha affermato: “Quasi non volevo battere le mani, non perché non ve lo meritavate, ma perché non volevo che questa straordinaria atmosfera si dissolvesse".

Al Concerto è seguito un momento conviviale presso il Salone del Parco del Monviso allietato da altri canti della Chorale dagli auguri di Buon Natale e felice anno nuovo del Sindaco e di tutta l’Amministrazione e la Pro Loco di Faule.