Il teatro Politeama di Bra saluta il 2023 con Davide Larible, "Il clown dei clown"

Al teatro Politeama Boglione di Bra si saluterà l’arrivo del nuovo anno con risate e divertimento. Il compito di sollevare i cuori degli spettatori toccherà al grande David Larible, protagonista dello spettacolo “Il clown dei clown”, che andrà in scena venerdì 30 dicembre alle 21.

Da anni Larible viene definito dalla stampa “il più grande clown del mondo” ed è forse l’unico comico vivente in grado di esibirsi sia per il pubblico intimo dei teatri sia davanti a platee come quella del Madison Square Garden, dove è stato visto da oltre 120.000 persone in un solo week-end. Poetico ed esilarante, malinconico e dirompente, col suo personaggio ispirato al monello di The Kid di Chaplin, Larible sa conquistare il pubblico d’ogni età e nazione grazie alla magia irresistibile della sua comicità.

Il clown dei clown è uno show presentato in oltre 250 repliche nei più prestigiosi palcoscenici di tutto il mondo, riscuotendo ovunque un successo strepitoso. Si tratta del racconto di un uomo delle pulizie del teatro che sogna di diventare clown… E ci riesce! Arriva in punta di piedi, lo sguardo distratto, le mani in tasca e il passo incerto. Ma pochi gesti trasformano il suo incedere in una strepitosa valanga di divertimento. Rapisce, seduce, commuove, accompagnato da un personaggio altrettanto buffo (il comico Andrea Ginestra) che prova, senza esito, ad ingabbiare la sua esuberanza.

Lo spettacolo teatrale è fuori abbonamento. È possibile acquistare i biglietti venerdì 30 dicembre dalle 16 alle 19 al botteghino del teatro in piazza Carlo Alberto oppure sul circuito www.ticket.it. Il costo è di 23 euro, ridotti a 20 per gli over 65 e gli under 26.

Con il nuovo anno il sipario del teatro Politeama tornerà ad alzarsi sabato 7 gennaio, quando andrà il scena “Storia di un corpo”, spettacolo con Giuseppe Cederna per la regia di Giorgio Gallione. Si tratta di tenero e sorprendente regalo post mortem, in forma di diario, che un padre fa alla figlia adorata. La storia profonda e commovente di una vita intera.

Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.