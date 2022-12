Limone Piemonte, per Natale in biblioteca incontri con l'autore e letture per bambini

La Biblioteca civica di Limone Piemonte, sede anche del Museo dello Sci Agostino Bottero, organizza nelle vacanze natalizie la rassegna “Incontri con l’autore” e una serie di appuntamenti di avvicinamento alla lettura dedicati ai più piccoli.

Dopo l’incontro di sabato 17 dicembre con l’autore Davide Ceraso, venerdì 30 dicembre sarà la volta di Lorenzo Truca e Don Romano Fiandra che presenteranno il volume “Alvernant: Barbets’t la val Vermenagna/L’eresia in Valle Vermenagna”, Edizioni Primalpe, dedicato alla storia di Vernante e del territorio limitrofo nel XVI secolo. Il testo mette al centro un aspetto particolare di questo secolo che è la presenza della Riforma in Valle Vermenagna, come mette in evidenza l’assumere il termine “barbets” quale definizione comprensiva di varie espressioni della nuova religione.

Sabato 7 gennaio il pubblico potrà incontrare Raffaella Gozzini, che presenterà il suo ultimo lavoro “Gli insonni”, edito da Il Rio. Il romanzo racconta la storia di una giovane ricercatrice che parte dal sud della Francia per recarsi in Normandia, dove conosce i luoghi dello sbarco alleato visitando gli scenari che hanno coinvolto drammaticamente civili e militari.

Protagonista dell’ultimo appuntamento della rassegna, in programma per sabato 4 febbraio, sarà Alessandro Mella, autore del libro “Il problema del sistema soccorso nell'Italia postunitaria e giolittiana”. Un testo che ripercorre le numerose le situazioni emergenziali e calamitose in Italia che nel periodo compreso tra la fine dell'Ottocento e gli anni Venti del Novecento misero a dura prova il Regio Esercito, i Reali Carabinieri, la Croce Rossa, i Civici Pompieri. Inondazioni, crolli, terremoti e diversi altri gravi sinistri furono portatori di un costante dibattito sulle carenze e le limitazioni del Sistema Soccorso italiano.

Tutti gli Incontri con l’autore si terranno alle 17. Ingresso libero.

La biblioteca propone anche tre appuntamenti dedicati alla lettura animata a tema natalizio per bambini dai 3 ai 6 anni nelle seguenti date: sabato 24 dicembre dalle 10.30 alle 11.30, giovedì 29 dicembre dalle 16.30 alle 17.30 e giovedì 5 gennaio dalle 16.30 alle 17.30. Le letture, gratuite e a libero accesso, sono a cura delle bibliotecarie che accompagneranno le famiglie in un viaggio denso di atmosfera natalizia attraverso l’ascolto di alcuni tra i più significativi libri illustrati dedicati al Natale e all’inverno.

Per partecipare all’iniziativa è richiesta la prenotazione via mail all'indirizzo: bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it

Info e contatti: Biblioteca civica/Museo dello Sci di Limone Piemonte, Piazza Henry Dunant, terzo piano (0171 926663 - www.museoscilimone.it).