Sabato 24 e lunedì 26 dicembre il Presepe vivente a Brossasco

La Proloco di Brossasco vi invita per sabato 24 e lunedì 26 dicembre ad una indimenticabile passeggiata natalizia nello splendido scenario del centro storico di Brossasco, dove le persone vivono il periodo di festa dedicandosi ad antichi mestieri e alla preparazione di piatti tipici da gustare.

Vogliamo trasportarvi insieme a noi nello spirito natalizio dove la tenue luce delle torce illuminerà le vie e dove potrete riscaldarvi con il fuoco che arde dentro i ceppi, ammirando le lavorazioni tradizionali delle attività tipiche montane svolte nei locali riscaldati dalle stufa a legna, i pastori con il gregge e la musica di suonatori per le vie del borgo vi accompagneranno ai piatti tipici di degustazione sparsi lungo il percorso come Ravioles , Gnoc d'grissin, Patate tomino e aiolì, Polenta e salsiccia, Mundaj, Vin brulé, Frittelle di mele e dolci preparati in casa per l'occasione. Non mancherà la stalla con il bue e l'asinello nella quale la natività viene riproposta in tutta la sua meraviglia.

L'appuntamento è per le ore 18 del 24 dicembre, serata in cui il Presepe si concluderà con il parroco che raggiungerà la natività ed insieme a tutti i figuranti raggiungerà la chiesa parrocchiale per la celebrazione della Santa Messa di mezzanotte.

La rievocazione verrà riproposta il 26 dicembre a Santo Stefano dalle ore 17 alle 23. Negli stessi giorni con gli stessi orari sarà aperto al pubblico il Museo del Legno, creando così per l'occasione un collegamento pedonale dal Museo all'Arco di Piazza Savorgnan dove inizierà il percorso al Presepe.

L'ingresso è gratuito.