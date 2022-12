Vernante, vacanze di Natale all'insegna di cultura e divertimento

L’associazione Prismadanza organizza per le vacanze di Natale due appuntamenti con la cultura e il divertimento per tutti in collaborazione con il Comune e la ProLoco di Vernante.

Negli spazi del teatro ex Confraternita di via Boccaccio andranno in scena due spettacoli; si inizia mercoledì 28 dicembre con lo spettacolo di circo di Edoardo Mirabella, storico collaboratore di Mirabilia Festival Europeo, saltimbanco, comico, cabarettista e artista di strada, che è stato recentemente protagonista in televisione nei suoi esilaranti interventi per il programma Zelig. Lo accompagnerà il figlio Martin in un nuovo spettacolo per tutta la famiglia.

Venerdì 30 dicembre invece andrà in scena la lettura teatrale “Caroline: tra incanti e spaventi”, liberamente ispirato dal romanzo scritto da Neil Gaiman vincitore del premio Hugo e del premio Nebula come migliore romanzo breve. Saranno in scena un' attrice – Elisa Dani, ed un musicista – Maurizio Baudino, che sparanno costruire una partitura per voce e musica privilegiando gli aspetti dell’emotività e della rapporto parola/suono per offrire al pubblico non solo un piacevole ed accattivante ascolto, ma per accompagnarlo nel mondo della parola scritta come un territorio intrigante tutto da esplorare per le sue molte possibilità espressive, tra misteri e sorprese, in una storia dark che sa tenere con il fiato sospeso fino alla fine.

Gli appuntamenti sono alle 21 e l’ingresso è libero. Per info: info@prismadanza.it, tel 3492587162