Cuneo, la famiglia Civallero “federata” in Consiglio comunale

Lo ha detto bene il vicepresidente del Consiglio regionale e da poco coordinatore provinciale di Forza Italia Franco Graglia, con la benedizione del Presidente Alberto Cirio e del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

“Il nostro – ha spiegato - è un vero e proprio partito di famiglia. Solo essendo uniti e con sinergia si superano le difficoltà. La squadra c'è. L'ingresso in famiglia di Civallero è importante perchè permette a Forza Italia di tornare in Consiglio comunale a Cuneo”.

In effetti, la famiglia Civallero, che conta due consiglieri comunali in Comune, ha trovato una soluzione che salva capra e cavoli.

Papà Franco, aderendo a Forza Italia, riporta sui banchi del Consiglio della città capoluogo di provincia una rappresentanza del partito di Silvio Berlusconi.

Sua figlia Mavy, eletta nella lista “SiAmo Cuneo” resta invece consigliera “civica”.

In tempo di Prima Repubblica si sarebbe parlato di “soluzioni più avanzate”, oggi si può comunque dire che si tratta di una risposta iperfantasiosa di “federazione familiare”, che consente ai due Civallero di rimanere divisi pur restando uniti.

Non è dato sapere quali siano le sirene che abbiano indotto Franco Civallero ad aderire alla causa berlusconiana, certo è che Franco Graglia ora si appunta al petto la medaglia di aver riportato un forzista in municipio a Cuneo. Cosa che ad Arcore non potrà che far piacere.

L’ultimo era stato Massimo Garnero, nella scorsa consiliatura.

Poi – essendo fratello della senatrice (allora non ancora ministro) Daniela Garnero Santanchè - era passato a Fratelli d’Italia, partito di cui è stato capolista alle recenti amministrative e dove ora esercita la funzione di capogruppo.

Anche in questo caso, “galeotta” o “benedetta” (a seconda di come la si voglia leggere) è stata la famiglia.

Franco Civallero era stato candidato sindaco a giugno, appoggiato dai tre partiti del centrodestra, Lega, Forza Italia, Fratelli e da una sua lista civica.

A convincerlo ad accettare – a prezzo (si dice) di non poche fatiche - era stato il senatore leghista Giorgio Maria Bergesio.

Dopo la sua elezione in municipio, Civallero era stato fatto oggetto di serrati corteggiamenti da parte sia di Fratelli d’Italia che di Forza Italia.

Alla fine, ha ceduto alla lusinghe di Graglia e Cirio e ha abbracciato la causa berlusconiana.

Chi dice che a Cuneo la politica è monotona ora ha buone ragioni per ricredersi.

La famiglia è salva e la fantasia, anche ai piedi della Bisalta, non manca.

Ma c’è di più: la definizione di “bugia nen”, che Cuneo “possente e paziente” si porta cucita addosso da decenni, andrà rivista e – almeno politicamente – rimodulata con nuove declinazioni all’alba del nuovo anno che ormai incombe.