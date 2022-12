Reddito di cittadinanza: “Mondovì intende attivare i Progetti utili alla collettività?”

Sul Reddito di cittadinanza – misura introdotta dal Governo italiano nel 2019 a titolo di “sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale” – la discussione politica è sempre viva e vivace. Tra i Patti per il lavoro inseriti nell'ambito del RdC ci sono anche i cosiddetti “Progetti utili alla collettività” (PUC), che i beneficiari possono svolgere nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.

Le attività messe in campo nell'ambito dei PUC devono rispondere ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, nei campi della cultura, del sociale, arte, ambiente, formazione, tutela dei beni comuni. I progetti sono a titolarità dei Comuni, che hanno comunque la facoltà di svolgerli in gestione associata.

"Molti Comuni hanno già attivato i PUC – dice Mauro Gasco, consigliere capogruppo Lega tra le fila del Centro-destra di Mondovì – tra cui anche il Comune di Fossano. I loro progetti riguardano il supporto a diverse attività quale la Biblioteca civica, la cura e la pulizia della città, delle aree verdi e delle aree adibite a marciapiedi, il supporto al lavoro di allestimento e riordino mensa scolastiche cittadine e pulizia dei locali".

Il Centro-destra ha presentato un'interrogazione sul tema: "Riteniamo che quella dei PUC sia un'opportunità interessante da cogliere per il nostro Comune – evidenziano Mauro Gasco, Enrico Rosso e Rocco Pulitanò – in appoggio a tante possibili attività, prima tra tutte il decoro urbano. Pertanto chiediamo se l'Amministrazione abbia attuato Progetti utili alla collettività nell'ambito delle misure di Reddito di cittadinanza, o se intenda farlo nel prossimo futuro. Ed approfittiamo anche per chiedere una “fotografia” dell'attuale consistenza numerica dei percettori di RdC nel nostro Comune".