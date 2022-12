All'Ipsia Garelli di Mondovì consegnati i diplomi e le borse di studio

Sabato 17 dicembre scorso il laboratorio di Elettrotecnica dell’Istituto Professionale “F. Garelli” ha ospitato la cerimonia di consegna dei diplomi ai giovani che lo scorso luglio hanno superato l’Esame di Stato nei corsi di Odontotecnico, Manutenzione mezzi di trasporto e Apparati e impianti industriali e civili.

Nell’occasione, insieme al dirigente scolastico dottor. Giacomo Melino, sono intervenuti l’assessore all’Istruzione Francesca Bertazzoli, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Mondovì ed il signor Carlo Ramondetti, ex allievo veterano della scuola, molto vicino all’I.P.S.I.A. “F. Garelli”, promotore delle due borse di studio con le quali sono stati premiati i migliori allievi dell’istituto: Giada Lerda e Daniele Durando.

Nel complimentarsi con i diplomati per il risultato raggiunto, tutti gli intervenuti li hanno esortati a guardare verso il futuro con ottimismo, cercando in esso sempre una nota positiva e senza scoraggiarsi di fronte alle avversità, in modo da poter offrire un contributo da veri protagonisti nel tanto auspicato processo di ripresa della nostra economia.

Lo scorso anno scolastico, dopo due anni di pandemia, ha sottolineato il dirigente, il nostro istituto ha ripreso il confronto con le altre realtà scolastiche partecipando ai vari concorsi indetti, ottenendo degli ottimi risultati.

I complimenti sono andati a: Stefano Maccagno della 4^AMT per essersi classificato terzo nella gara Nazionale di apparati e impianti industriali e civili; alla classe 5^AEL, invece, per aver vinto il premio speciale “sostenibilità” nel concorso Nazionale “Un progetto di classe” indetto dalla Gewiss e infine per il settore Odontotecnici, all’alunno Luigi Lerda della 5^AOD per essersi classificato quarto alla settima edizione del trofeo Ruthinium.