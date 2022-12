“Ciao mamma imperfetta 2023”: idea regalo per un bellissimo calendario solidale 

Lo sguardo rivolto verso tutto ciò che di bello c’è. L’unicità, colta in ogni persona.

Elisa Bastonero è la titolare dell’agenzia “Accademia del divertimento”, organizzatrice di eventi per bambini. Tanti i progetti negli anni, frutto di una continua ricerca e della creatività. Adesso l’idea e la realizzazione di un nuovo importante progetto: il calendario solidale “Ciao mamma imperfetta 2023”.

Per ogni mese dell’anno, una fotografia che ritrae una mamma alle prese con la quotidiana gestione famigliare, tra le corse mattutine per prepararsi per andare a scuola e il caos della casa con i letti da rifare o quando non c’è neppure il tempo per pettinarsi. Mamme apparentemente imperfette e invece così vere, bellissime. A realizzare gli scatti Cristiano Cerato, foto studio Lumia di Fontanelle di Boves.

Guardando a quelle realtà che ogni giorno, attraverso il volontariato, fanno la differenza. “Questo progetto - racconta emozionata Elisa Bastonero - nasce dal fatto che ho toccato con mano la realtà, il cuore, la passione e il lavoro delle associazioni che ho deciso di sostenere. Il ricavato dalle vendite del mio calendario verrà devoluto a tre associazioni: Cônivip, che attraverso i suoi fantastici clown regala sorrisi e stupore a grandi e piccini, Neuroland, che segue il progetto di alta intensità chirurgica al Regina Margherita, e L’Airone, con splendidi progetti per bambini con autismo e disabilità.

Un grazie speciale va alle mamme che si sono prestate, perché senza di loro non avrei fatto nulla. Grazie a Cristiano Cerato per la fotografia, alla grafica di Bubu Lab nella persona di Alexandra Marchese e a Flavio Pittavino stampa di Gap. Il ringraziamento ai rappresentanti delle associazioni, perché è davvero tanto quello che fanno: Michele De Faveri per Cônivip, Giorgina Negro per Neuroland e Aurora Rubiolo per L’Airone.

Infine, grazie a tutti quelli che vorranno sostenere questo progetto in cui tanti stanno già credendo”.

Molti i punti di distribuzione del calendario: Acconciature Morena a Villanovetta, EL Mercá d’la Vila a Verzuolo, il baby parking “A piccoli passi” a Tarantasca, Marti Crea a Boves e Brums a Savigliano

Info e prenotazioni, inoltre, presso Elisa Bastonero “Accademia del divertimento“ su whatsapp al 3408818286. Consegne del calendario anche a domicilio.

Il progetto è promosso e sponsorizzato unicamente dall’agenzia “Accademia del divertimento”. Il costo di un calendario è di 20 €, mentre per tre calendari di 55 €. Sempre con consegna della ricevuta e al di sotto dei 20 €, senza acquistare il calendario è possibile donare un’offerta a favore delle tre importanti associazioni.