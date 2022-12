Savigliano, il “regalo di Natale” del Gruppo Alpini al Centro Aiuto alla Vita

Il Gruppo A.N.A. Alpini Savigliano ha donato un contributo di 500 euro al Centro Aiuto alla Vita saviglianese. La piccola cerimonia di consegna si è svolta in municipio, alla presenza dell'assessore alle Politiche sociali del Comune di Savigliano Anna Giordano.

Il contributo – donazione che ogni anno le Penne nere destinano a una realtà del territorio – è stato consegnato dal capogruppo Simone Brunetti alla presidente del Cav Luisa Gibelli.

L'offerta sarà utilizzata dall'associazione saviglianese per il sostegno alle madri che si affacciano alla maternità, in particolare per l'acquisto di generi per la prima infanzia, dai pannolini agli omogeneizzati.

«Sono orgogliosa di questo spaccato di Savigliano – ha detto l'assessore Giordano –. Le vostre realtà, con gesti come questo, sono la parte forse meno “in mostra” della società, ma che silenziosamente tengono in piedi il tessuto sociale cittadino».

Il Centro Aiuto alla Vita ricorda di essere aperto nella sede di via Danna il mercoledì (8.30-11.30) ed il giovedì (8.30-11.30 e 15-17). Per chi volesse mettersi in contatto: 0172.716194 – 338.1927148.