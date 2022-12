Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo: 5.000 metri di Natale, appuntamento a sabato 24 dicembre

Come da tradizione, sabato 24 dicembre alla pista “Fantoni Bonino”, l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo organizza il tradizionale 5.000 metri di Natale: non una gara, non una “non competitiva”, ma un allenamento congiunto ad andatura libera.

L’invito è rivolto pertanto ai tesserati (anche di altre associazioni sportive di atletica e non) o semplici appassionati che vogliono, magari per la prima volta, cimentarsi sulla distanza in pista.

Il ritrovo è previsto per le ore 14, con l’avvio delle prove riservate ai ragazzi (1000 metri) e ai cadetti (2000 metri).

Al termine è previsto un brindisi con panettone.

Per info 0174339255 oppure segreteria@atleticamondovi.net