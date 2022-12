Atletica: si sono svolti a Mondovì i campionati provinciali studenteschi di corsa campestre

Martedi 13 dicembre si sono disputati i campionati provinciali studenteschi di corsa campestre a Mondovì, in zona Beila. Le condizioni meteo non erano delle più favorevoli, infatti nella notte e durante le prime ore di competizione qualche fiocco di neve accompagnava le corse dei ragazzi. Di conseguenza il terreno era umido, fangoso e ghiacciato, vero clima da campestre.

Svariate sono state infatti le cadute lungo il percorso. A gareggiare erano presenti differenti categorie, tra le quali: Ragazze/i, Cadette/i, Allieve/i e Juniores F/M. Nella categoria ragazze la vittoria è stata conquistata da Tallone Camilla (Borgo San Giuseppe), seguita da Supertino Rachele (IC Papa Giovanni XXIII) e Barberis Eleonora (I.C.Saluzzo). Nei ragazzi, come primo si è classificato Lai Alessandro (I.C.Dronero), seguito da Villosio Matteo (I.C.Venasca) e Biglione Nicola (IC Carducci Busca).

Le classifiche a squadre di queste categorie sono state conquistate da IC Saluzzo per le ragazze e da IC Venasca per i ragazzi. La vittoria nelle cadette, spetta a Delfino Lucia (I.C.Demonte), a seguire Audiffredi Vittoria (I.C.Saluzzo) e Camperi Viola (I.C.Robilante). Nei cadetti il gradino più alto del podio è stato conquistato da Brondello Leonardo (I.C.Demonte), seguito da Alluto Pietro (I.C.Piave San Cassiano) e Giordano Nicola (I.C.Robilante). Per le classifiche a squadre IC Demonte ha conquistato il titolo di entrambe le categorie.

Nella categoria allieve, vede primeggiare Gastaldi Alice (Ist. Giolitti Mondovì) seguita da Boetti Caterina (Liceo Vasco Beccaria Govone Mondovì) e Giraudo Alessandra (Pellico Peano Cuneo). Tra la categoria allievi, a primeggiare è stato Romano Alessio (Pellico Peano Cuneo), in coda Margaria Emanuele (Liceo Bodoni) e Riccardo Giuliano (ITC Bonelli).

La classifica a squadre allieve vede vincitore il Liceo Vasco Beccaria Govone Mondovì mentre negli allievi primeggia il Liceo Bodoni di Saluzzo. Per le Juniores F si è vista vincere indubbiamente Roatta Adele (Liceo Vasco Beccaria Govone Mondovì), una delle maglie azzurre U20 ai campionati europei di cross, in coda Abellonio Elena (Liceo Scientifico Cocito) e Ravera Priscilla (Pellico Peano Cuneo). Negli Juniores M la vittoria è spettata a Mazza Francesco (Itis del Pozzo), anch'esso maglia azzurra ai campionati europei su pista di Gerusalemme, seguito da Olivero Tommaso (Geometri Cuneo) e Mattio Tommaso (Pellico Peano Cuneo).

Per quanto riguarda le classifiche a squadre, a primeggiare tra le Juniores F è, ancora una volta, il Liceo Vasco Beccaria Govone Mondovì, mentre per gli Juniores M ad ottenere la vittoria è il Liceo Pellico Peano Cuneo. Ogni scuola che ha ottenuto il primo posto nella classifica a squadre, potrà accedere ai campionati regionali studenteschi di corsa campestre a Bra.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Mondovì, all' Atletica Mondovì, all'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Mondovì e al Coordinamento Provinciale EMFS che hanno reso possibile lo svolgimento della competizione in totale sicurezza. Un ulteriore omaggio va ai professori e agli alunni, rispettivamente dello Sportivo e delle Terze S e T che si sono occupati sia della tracciatura dei percorsi sia dell'organizzazione della mattinata del 13 Dicembre 2022.