Buon Natale dalla Scuola Calcio Novello ASD nel segno dell'alberello

Sabato 17 dicembre si è tenuta a Novello presso gli impianti sportivi la tradizionale festa di fine anno della Scuola Calcio NOVELLO ASD.

E’ stato un momento conviviale molto bello, alla presenza del vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Franco Graglia e del presidente della provincia di Cuneo e sindaco di Mondovì Luca Robaldo: nonostante i molteplici impegni e appuntamenti di questo periodo, hanno voluto essere presenti per portare il loro affetto e la vicinanza delle istituzioni alle attività ed ai progetti per i bambini.

“La nostra società è nata nel 2018, partendo da piccoli numeri; il nostro scopo era quello di dare la possibilità ai nostri bambini di potersi allenare e giocare a Novello, sfruttando gli ottimi impianti sportivi ed offrendo a tutti la possibilità di iscriversi, anche a coloro che magari avevano difficoltà a spostarsi tre o quattro volte a settimana in centri sportivi affermati come Alba, Cherasco, Bra, Dogliani, ma piuttosto distanti da Novello” dichiara Alessandro Boasso, presidente della società.

“In breve tempo siamo cresciuti, prosegue Boasso, abbiamo dovuto affrontare come tutti due anni terribili di pandemia, siamo stati fermi per diversi mesi, ma siamo tornati più forti di prima, usando un termine calcistico. Oggi contiamo ben 40 iscritti, dai 5 ai 13 anni. Abbiamo tre squadre: quella dei primi calci, i piccolini che stanno crescendo, imparando e si preparano ai tornei della prossima primavera; la squadra dei pulcini, un gruppo di bambini molto affiatato che disputa il campionato Csi con ottimi risultati ed un gruppo allenamento per i ragazzi delle medie.

Un ringraziamento particolare allo staff degli allenatori, guidato e coordinato da Musta, che comprende anche Chiara, Francesco, Sad e Gabriele: con dedizione ed entusiasmo rendono possibile questo progetto ed ovviamente un grazie sincero ai genitori per il sacrificio, per la partecipazione attiva e l’appoggio alle attività del Novello calcio, come a rappresentare un’unica grande famiglia”.

Durante la festa, allietata da musica e arricchita da un eccellente rinfresco preparato dai genitori, sono stati consegnati ad ogni bambino un sacchettino di dolci offerto dalla Ferrero ed un alberello regalato dalla Regione Piemonte. Il tema dell’alberello è stato appositamente pensato come gesto educativo e dall’alto valore simbolico per i bambini. Un albero infatti è l’esplosione lenta di un seme: con dedizione, tempo e sostegno dara’ frutti eccezionali, esattamente come i nostri bambini, ai quali è richiesto l’impegno di piantarlo: un gesto che significa crescita e speranza, un segno che simboleggia la vita per costruire un domani migliore.