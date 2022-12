Calcio Serie D: mercoledì l' ultima d'andata nel girone A, Bra-Fezzanese e Derthona-Fossano

Archiviato un turno falcidiato dalle precipitazioni nevose della scorsa settimana il girone A di Serie D si appresta a vivere l'ultima giornata d'andata (19^) nonché ultima dell'anno solare.

Bra eccezionalmente impegnato al "Pochissimo" di Fossano (indisponibile causa neve l'Attilio Bravi) contro la Fezzanese. Giallorossi reduci dalla sconfitta sul campo del Sestri Levante, Fezzanese dal pareggio interno con il Legnano.

Impegno esterno per il Fossano, la cui partita dello scorso weekend con la Castellanzese è tra quelle rinviate all'11 gennaio. Blues in casa del Derthona per chiudere con un risultato positivo la prima parte di un campionato sinora ricco di difficoltà.

Fischio d'inizio alle 14,30 di mercoledì 21 dicembre (Bra-Fezzanese alle 15).

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Fezzanese: Francesco Saffioti di Como

Asti-Casale: Andrea Recupero di Lecce

Borgosesia-Sestri Levante: Stefano Peletti di Crema

Castanese-Ligorna: Riccardo Boiani di Pesaro

Castellanzese-Pont Donnaz: Enrico Eremitaggio di Ancona

Chisola-Chieri: David Kovacevic di Arco Riva

Derthona-Fossano: Thomas Bonci di Pesaro

Legnano-Gozzano: Deborah Bianchi di Prato

Pinerolo-Vado: Daniele Benevelli di Modena

Sanremese-Stresa: Alberto Poli di Verona

CLASSIFICA: Sestri 49, Sanremese* 35, Ligorna 31, Vado 30, Bra 29, Legnano, Gozzano* 26, Asti 25, Castanese* 23, Fezzanese, Casale*, Castellanzese* 21, Pinerolo, Derthona*, Chieri* 20, Pont Donnaz* 19, Chieri* 17, Stresa* 14, Chisola* 13, Fossano* 6

*una partita in meno