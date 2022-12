Tennis Tavolo Alba campione d'inverno in Serie D2

Nell'ultima giornata di andata del campionato D2 Girone G la squadra TT Alba A si impone in trasferta conquistando un'importantissima vittoria contro Tennis Tavolo Derthona.

Questo successo, raggiunto con il largo punteggio di 5-1, consente alla formazione albese di laurearsi campione d'inverno salendo a quota 9 punti in classifica, con una lunghezza di vantaggio sulla seconda TT San Salvatore Kimonoporte.

Per TT Alba A sono scesi in campo Riccardo Deiana (capitano e presidente della società), Giacomo Giamello (esordio in campionato D2) ed Elisa Giacosa.

Tennis Tavolo Alba si allena con un corso principianti lunedì 18:30-20:15 e un corso esperti lunedì-mercoledì 20:30-22:15 al Palashuttle Montessori di Alba. Prova gratuita. Per maggiori info: ttalba@tiscali.it, facebook.com/tennistavoloalba, instagram.com/tennistavolo_alba.