Volley femminile A1. Cuneo si arrende a Busto, Caravello: "Troppi alti e bassi nella nostra partita"

Terza sconfitta consecutiva, dopo quelle con Milano e Scandicci, per la Cuneo Granda S.Bernardo, costretta ad arrendersi per 3-1 alla e-work arena.

Busto Arsizio perde il primo set poi si riscatta e, trascinata dall'ex di turno Alice Degradi, impone il suo gioco fino a vincere la partita.

Le dichiarazioni post match del libero Lara Caravello: "Una partita di alti e bassi, con momenti in cui abbiamo espresso un ottimo gioco e momenti in cui ci siamo perse. Rimane molto rammarico perché per due volte abbiamo ripreso la partita e poi non siamo riuscite a concludere come volevamo. Dobbiamo lavorare tanto per limitare gli errori. Contro Novara dovremo cercare di divertirci e trovare la chiave di volta per tornare a giocare bene come nella fase centrale dell’andata"