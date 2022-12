Volley maschile Serie C: VBC Mondovì/Villanova super, espugnato il campo della capolista Val Chisone

Grande prestazione corale del VBC Mondovì/Villanova, che in trasferta piega per 3-1 (21-25,20-25,25-23,19-25) la capolista Val Chisone, conquistando in tal modo il decimo successo su 11 gare disputate. Grazie a questi 3 punti ed ai contemporanei risultati delle dirette avversarie (Racconigi e S. Paolo Torino vincono soltanto 3-2 e così perdono un punticino) i monregalesi restano ben ancorati al treno che porta ai play-off per la promozione.

“Abbiamo disputato davvero un’ ottima gara – commenta al termine Massimo Bovolo –, giocando una pallavolo di alto livello e riuscendo a mettere costantemente in difficoltà i nostri avversari, che sono stati costretti a forzare e di conseguenza commettere parecchi errori. Siamo partiti un po’ tropo contratti sia perché sapevamo del peso dei punti in palio sia perché dovevamo abituarci alle dimensioni della palestra, poi, una volta prese le misure all’ avversario ed all’ impianto di gioco, ci siamo sciolti e siamo cresciuti notevolmente. Questi sono tre punti davvero importantissimi sia per la classifica che per il morale, che ci permettono di continuare con serenità il nostro percorso di crescita tecnico e tattico.”

Massimo Bovolo è partito inizialmente con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Garello in banda, Bertano e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo il solo Penta nel terzo set.

Nel primo set il VBC parte con il freno a mano tirato e, complici alcuni errori di troppo, va sotto prima 6-2 e poi 11-6, quindi reagisce e recupera il gap sino a portarsi in parità sul 12-12 con Garelli. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 20 pari, quando un bell’ attacco in primo tempo di Bertano sigla il punto del 21-20, poi un muro di Genesio vale il 22-20, quindi un bell’ attacco di Garelli, che finalizza al meglio una plastica difesa di Garello, vale il 23-20, poi un attacco di Genesio vale il 24-21 ed infine un attacco out del Val Chisone permette ai monregalesi di chiudere 25-21.

Nella seconda frazione il VBC Mondovì/Villanova parte bene e si porta sul 9-6 con un primo tempo di Berutti, poi il Val Chisone reagisce e torna in parità sull’ 11-11. La situazione resta incerta sino al 19 pari, quando i monregalesi prima si portano sul 21-20 grazie ad un attacco di Genesio, poi sul 22-20 grazie ad un muro del duo Garelli-Bertano, quindi sul 23-19 grazie ad un errore avversario. Garello con una pregevole pipe realizza il punto del 24-19 ed infine un bel primo tempo di Bertano chiude il parziale (25-20).

Nel terzo set regna un grandissimo equilibrio e le due compagini avanzano a braccetto sino al 19 pari, poi il Val Chisone piazza un primo strappo, portandosi sul 21-19, ma i monregalesi lo riescono a ricucire (21-21 con Genesio). Nuovo allungo dei locali, che prima si portano sul 23-21 e poi chiudono 25-23, mentre entra Penta in prima linea.Nella quarta frazione i monregalesi partono lentamente e vanno sotto 6-2, poi reagiscono e prima raggiungono la parità sul 7-7 grazie ad un attacco avversario out, quindi mettono la freccia con Garello, che finalizza al meglio una bella difesa di Berutti.

Ora il VBC gioca sciolto ed il parziale è saldamente in mano monregalese: Garelli sigla il 12-9, Garello il successivo 17-12, Genesio il 19-15, Garelli mette a terra il 24-17 ed infine un muro della coppia Fabiano-Bertano firma il punto del definitivo 25-19. Come di consueto ora il campionato si ferma per le festività natalizie e di fine anno e riprenderà soltanto ad inizio febbraio con il VBC impegnato domenica 5 febbraio nella trasferta di Torino contro il To.Volley.

VAL CHISONE- VBC MONDOVI’/VILLANOVA 1-3 (21-25,20-25,25-23,19-25)

VBC MONDOVI’/VILLANOVA: Fabiano (K), Genesio, Garelli, Garello, Bertano, Berutti, Fenoglio (L1), Basso (L2), Penta, Paganelli, Bessone, Caldano, Maccagno. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio.