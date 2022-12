"Ridateci la piscina di Savigliano, non possiamo aspettare anni per quella nuova"

Un crollo sopra le vasche ha comportato l'immediata e urgente chiusura, ad inizio di dicembre, della piscina comunale di Savigliano. Un impianto vetusto, ma molto amato dai saviglianesi e soprattutto molto frequentato.

Per ragioni di sicurezza e per consentire le verifiche necessarie per poter riparare il danno, l'impianto è stato chiuso e resterà tale fino alla fine delle Festività, quindi fino all'8 gennaio. Almeno questa è l'ipotesi, ma è la più rosea. L'impianto avrebbe comunque chiuso durante le vacanze di Natale, in ottica di risparmio energetico.

La paura di molti utenti è quella di una chiusura indefinita. Con la prospettiva di un nuovo impianto, cosa di cui si parla da tempo a Savigliano, ma con tempi di realizzazione altrettanto indefiniti.

Ecco che il neocomitato "Salviamo la piscina comunale di Savigliano" sta facendo pressioni perché si metta mano in fretta alla vecchia piscina, perché riapra. Come luogo di sport, aggregazione, salute e socialità.

Questa la lettera inviata alla nostra redazione, che pubblichiamo:

In attesa dell’esito della perizia, si vuole sottolineare come gran parte dei cittadini e delle associazioni che frequentavano la piscina quasi quotidianamente desiderino che il servizio venga riattivato al più presto. La perizia, infatti, non è strumento per sottolineare il danno dell’impianto, ma piuttosto mezzo attraverso il quale intervenire. Al di là delle responsabilità, infatti, ci si aspetta una risposta.

E la risposta non può che essere una, ovvero stanziare i fondi necessari per ripristinare le attività, che non afferiscono solo al nuoto, ma riguardano l’educativa, l’aggregazione sociale, il benessere e lo sport.

È vero, c’è un problema. Ma se ad ogni problema si chiudesse, non esisterebbero più le scuole, gli ospedali, i marciapiedi, le strade. Non esisterebbe nulla, perché molto di quello che ci appartiene è vecchio. A poco vale parlare di impianto nuovo, poiché la burocrazia ha tempi biblici e presuppone che vengano messi in sicurezza i margini del Maira, che venga poi fatto il progetto per l’impianto, che venga approvato, che venga aperto il bando, che venga appaltato il lavoro e che, chissà quando, si cominci. Anni e anni di attesa, insomma, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Pertanto, noi amministratori del gruppo “Salviamo la piscina comunale di Savigliano”, consapevoli delle testimonianze, decine, che ogni giorno arrivano, ci auguriamo che il Comune provveda a trovare soluzioni per ridarci la nostra piscina.

In caso contrario, procederemo con raccolta firme, petizioni e coinvolgimento di tutti gli attori sociali che hanno interesse a veder garantito quel servizio. Senza dimenticare i collaboratori che vedrebbero negarsi un diritto costituzionalmente garantito, ovvero il diritto al lavoro. Se non riceveremo risposta, partirà un movimento comunitario che è già attivo e che si batterà, giorno dopo giorno, per non farsi sottrarre ciò che gli è sempre appartenuto: la salute attraverso il nuoto.