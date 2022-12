Caos sulle strade provinciali, Robaldo convoca le 200 ditte pagate per lo sgombero neve

Provincia sotto accusa per i pesantissimi disagi che si sono registrati lo scorso 15 dicembre sulle strade della Granda, interessata da una nevicata di quelle che non si vedevano da diversi anni.

Viabilità paralizzata. In particolare sulle provinciali. E in particolare sulle provinciali del Reparto albese. Per citarne una, la famigerata sp 7, che porta, tra l'altro, all'ospedale di Verduno.

Non sarebbe stato possibile, per un'ambulanza, raggiungere il nosocomio, giovedì scorso.

L'amministrazione provinciale, consapevole che qualcosa non ha funzionato, ha deciso di confrontarsi con le circa 200 ditte che, zona per zona, hanno l'appalto per il servizio di pulizia delle strade e spargimento di sale e ghiaia. Un servizio per cui, lo ricordiamo, la Provincia prevede una spesa di 7,3 milioni di euro nel 2023.

I rappresentanti delle 200 ditte sono convocati in Provincia il prossimo 23 dicembre. Come aveva anticipato all'indomani della nevicata lo stesso presidente Luca Robaldo, "è evidente che qualcosa non ha funzionato. E incontrerò le ditte proprio per capire cosa".

Detto fatto: venerdì tutti convocati in Provincia.

“Sarà anche l’occasione – ha detto Robaldo – per ascoltare eventuali proposte da parte delle stesse ditte allo scopo di migliorare il servizio di pulizia e sgombero neve e di conseguenza la sicurezza stradale, soprattutto in caso di forte maltempo”.

Non solo. Tra i fattori che hanno creato disagio, sicuramente il mancato rispetto dell'obbligo di montare gomme da neve o di avere le catene a bordo e, sempre per la provinciale 7, il mancato rispetto, per i mezzi pesanti, dell'obbligo di senso unico di circolazione.

Robaldo sta anche valutando, infatti, un provvedimento per rendere obbligatorio l’uso delle gomme da neve e dei dispositivi adeguati su tutte le strade provinciali e non solo su quelle finora indicate dalla segnaletica stradale.