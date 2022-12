Celebrata l’amicizia nel borgo di Valcasotto

Sabato pomeriggio, accolti nelle sale de La Locanda del Mulino, si sono celebrate l’amicizia e la condivisione. Promossa dall’associazione Amici di Valcasotto, è stata un’importante occasione di ritrovo per coloro che risiedono nel borgo lungo tutto l’anno, chi vi torna appena possibile e chi contribuisce, attraverso i propri sforzi, a mantenere vive storie e tradizioni. Alla fine del pranzo il presidente Alessandro Briatore, a nome di tutto il Consiglio direttivo che nei prossimi giorni rinnoverà le proprie cariche, ha voluto omaggiare Romano Giaccone, Claudio Nasi e Roberto Sevega per il particolare impegno profuso nella realizzazione dell’Antica sagra della polenta saracena, in occasione della festa patronale.

Legami che saldano e si rafforzano, con l’obiettivo comune di rivitalizzare il paese e resistere al malinconico abbandono di queste terre. Sabato 24 dicembre, invece, dopo la Messa della Vigilia celebrata alle ore 16 presso la parrocchiale di San Ludovico, l’immancabile appuntamento con la “Merenda natalizia”. Ne ‘La Locanda del Mulino’ il tradizionale rinfresco, offerto dall’associazione Amici di Valcasotto, che segue la celebrazione eucaristica. Un modo per scambiarsi gli auguri bevendo un bicchiere di cioccolata calda e degustando qualche leccornia tipica di questo felice periodo dell’anno.