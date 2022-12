Cherasco, in queste date la distribuzione dei sacchi per la differenziata 2023

La distribuzione, della fornitura annuale dei sacchi, per la raccolta differenziata dei rifiuti per il 2023, partirà da martedì 27 dicembre e proseguirà per tutto il mese di gennaio, presso gli uffici comunali di Cherasco e Roreto in orari d'ufficio.

Invece la distribuzione nel mese di febbraio si effettuerà per Cherasco e zona 1 al sabato nel Palaexpo, mentre per Roreto e frazioni presso la sede distaccata del Comune.

Il servizio verrà effettuato con il prezioso ausilio della protezione civile e degli anziani attivi. Si raccomanda di utilizzare la fornitura esclusivamente per la raccolta differenziata.

Se gli utenti fossero sprovvisti dei kit della raccolta dell’umido e/o del cassonetto della carta è necessario comunicarlo in tale occasione.

Il servizio di distribuzione seguirà il seguente calendario:

DAL 27/12/22 AL 30/12/22

PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI CHERASCO

DALLE 9,00 ALLE 12,30

DAL 02/01/23 AL 05/01/23

PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI CHERASCO

DALLE 9,00 ALLE 12,30

SABATO 4/2 -11/2-18/2-25/2

PRESSO PALAEXPO DALLE 9,00 ALLE 12,30

DAL 09/01/2023 AL 31/01/2023

SABATO 4/2 -11/2-18/2-25/2

PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI RORETO

DALLE 9,00 ALLE 12,30 (giovedì chiuso)

Nella consegna verrà fornito il Calendario della raccolta rifiuti 2023, calendario che non ha subito variazioni nei giorni dei passaggi e che è sempre visionabile sul sito del Comune di Cherasco: www.comune.cherasco.cn.it.

Per info tel. 0172 427047 ufficio servizi ecologici

Per ricevere avvisi riguardanti i servizi ecologici si consiglia di iscriversi tramite l’APP Telegram al canale VisitCherasco.