”Conciati per le feste”: a Villanova Mondovì il Natale è a misura di bambino

Anche quest’anno, a Villanova Mondovì, la magia del Natale si presenterà sottoforma di colori, divertimento, emozioni e condivisione. Merito del fitto programma di “Conciati per le feste” che l’Amministrazione comunale ha predisposto dal 22 dicembre al 5 gennaio prossimi.

Otto giornate dedicate ai più piccoli tra laboratori creativi, letture animate e stage di teatro. Otto appuntamenti imperdibili e gratuiti con prenotazione obbligatoria al 335.1242609 (whatsapp) oppure via mail a esedramondovi@gmail.com.

Si inizierà giovedì 22 dicembre alle ore 15.00 presso il teatro civico “Garelli” con lo stage di teatro “Red Carpet” a cura della scuola di danza Gravity e Carlotta Basso (per bambini dai 7 ai 12 anni, posti massimi 15) per proseguire venerdì 23 dicembre alle ore 15.30 nella biblioteca civica “Gallo Orsi” con lo yoga sotto l’albero “Salviamo il Natale con Ollie e Tomte” di Sara Peirano (per bambini dai 5 agli 8 anni, posti massimi 12). Martedì 27 dicembre alle ore 16.30 nella biblioteca civica “Gallo Orsi”, invece, lettura animata ad alta voce con mamma e papà “Natale tra le pagine” a cura di Cristina Zocco (per bambini dai 2 ai 6 anni con posti limitati a 10 bambini accompagnati da un adulto), mentre mercoledì 28 dicembre sempre nella biblioteca “Gallo Orsi” avranno luogo il laboratorio creativo “Ceramicando! Creo giocando” a cura di Ceramica Besio 1842 (ore 10.00 per bambini dai 5 ai 12 anni con posti massimi 30), la lettura animata “Din Don… Doni! Chi bussa alla porta? (ore 15.30 per bambini dai 4 ai 10 anni) e il laboratorio creativo “Avanti… un’altra storia” a cura dell’associazione Il Girasole (posti massimi 15).

Giovedì 29 dicembre un duplice appuntamento alle ore 15.00: nei locali della biblioteca civica “Gallo Orsi” il laboratorio ludico “Lo Scarabotto” con Lo Scarabocchio (per bambini dai 3 ai 5 anni con 20 posti e per bambini dai 6 agli 11 anni con 30 posti massimi); al teatro civico “Garelli”, viceversa, stage di teatro “Red Carpet” a cura della scuola di danza Gravity e Carlotta Basso (per bambini dai 7 ai 12 anni, posti massimi 15).

Venerdì 30 dicembre e mercoledì 4 gennaio sempre alle ore 15.30 nella biblioteca civica “Gallo Orsi” ritorna Sara Peirano con lo yoga sotto l’albero “Ti dono magia” e “A Natale scarta felicità e magia” (per bambini dai 5 agli 8 anni, posti massimi 12), mentre giovedì 5 gennaio alle 16.30 ancora nella biblioteca “Gallo Orsi”, chiuderà la rassegna la lettura animata ad alta voce con mamma e papà “Natale tra le pagine” a cura di Cristina Zocco (per bambini dai 2 ai 6 anni con posti limitati a 10 bambini accompagnati da un adulto).

"Un profondo ringraziamento ai professionisti che animeranno questi momenti di festa - il commento del vicesindaco con delega alle Manifestazioni, Michele Pianetta, e della consigliera con delega all’Istruzione, Luisella Bergerone - che avranno il merito di favorire la socializzazione dei più piccoli in uno dei periodi dell’anno per loro più affascinanti e coinvolgenti. Ancora una volta lo straordinario successo dei laboratori di BEE ci ha incoraggiati a proseguire in questa direzione. Villanova Mondovì si conferma, dunque, una città a misura di bambino, capace di mettere al centro della propria azione amministrativa le nuove generazioni, offrendo loro diversi momenti di svago e di socializzazione".