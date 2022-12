Fine anno in musica con la Banda Musicale di Revello

La Banda Musicale di Revello organizza il concerto di fine anno, che si terrà mercoledì 28 dicembre nella Collegiata Maria Vergine Assunta di Revello alle ore 21.

"Per quest'anno - spiegano dalla banda - si è scelto uno scopo benefico, una raccolta fondi per il nostro concittadino Gabriele Allio al fine di aiutarlo a sostenere le cure di cui necessita."

Il concerto si svolgerà in collaborazione con l'associazione revellese "Amici di Enrico" che proporrà alcuni temi musicali. I brani verteranno principalmente su un repertorio natalizio, con l'auspicio di coinvolgere il pubblico in una serata di calore e solidarietà come il Natale porta con sé.