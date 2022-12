Il roerino Guarene entra nel ristretto club dei "borghi più belli d’Italia"

E’ quello di Guarene il 19° comune del Piemonte e il sesto della provincia di Cuneo (gli altri sono Monforte d’Alba, Neive, Chianale, Garessio e Ostana) a potersi fregiare dell’esclusivo riconoscimento di "borgo più bello d’Italia".



A conferirlo l’omonima associazione, che dopo "stringenti valutazione e dettagliati sopralluoghi" ha ritenuto di ammettere la perla del Roero nel ristretto club dei comuni da incorniciare premiando "le tipicità del borgo, la bellezza delle sue architetture e l’autenticità del luogo".

"Qui – si legge nel messaggio che accompagna la notizia del riconoscimento – si potranno recare turisti, cittadini e visitatori sedotti da un viaggio tranquillo, da percorrere a piedi o in bicicletta, alla ricerca di un’esperienza che imprime memoria, tra cultura, arte e paesaggio mozzafiato nella terra di frutteti di Pera Madernassa, e molteplici varietà pregiate di vitigni soprattutto Favorita, Arneis e Nebbiolo".



"Guarene – si continua – è stato ammesso nel club de I Borghi più belli d’Italia grazie al patrimonio di qualità urbanistica, architettonica e alla politica di valorizzazione, sviluppo e promozione del proprio territorio. Nel centro storico sono presenti tre edifici storici tutelati in base all’art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio: la Chiesa della SS. Annunziata, Palazzo Re Rebaudengo e il Castello di Guarene. Incantevole il paesaggio circostante, che si può ammirare camminando sul Paramuro, affacciandosi dal Poggiolo o immergendosi nell’arte e nella natura della collina di San Licerio".



Negli ultimi anni Guarene è stata anche “salotto” principale del "Roero Cultural Events", rassegna di musica classica, con artisti di fama internazionale, e delle mostre della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.



Comprensibile la soddisfazione del giovane sindaco Simone Manzone, da tre anni in municipio: “Insieme all’Amministrazione Comunale tutta e in particolare all’assessore alla Cultura Elena Ciarli e al vicesindaco e Assessore al Turismo Claudio Battaglino, abbiamo lavorato tanto per ottenere questo importante traguardo.

Un successo che dedico ai miei cittadini, alle Amministrazioni che ci hanno preceduto e a tutte le Aziende sul territorio. La nostra meravigliosa e amata Guarene sempre più famosa nel mondo grazie al lavoro di un’intera comunità”.