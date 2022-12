Iniziata la campagna di tesseramento 2023 per le Acli provinciali

E’ iniziata la campagna di tesseramento 2023 delle Acli provinciali di Cuneo, per rinnovare o sottoscrivere per la prima volta la tessera per l'anno nuovo, che permette di accedere ai circoli e partecipare alle attività proposte, ma anche e soprattutto di essere protagonisti della vita sociale del nostro Paese.

Ci troviamo a vivere in un momento sociale e politico delicato, in cui i rapporti tra le persone non sono facili, in cui i cambiamenti che coinvolgono il lavoro, la famiglia, la gestione dei tempi le relazioni sociali, i bisogni, gli stili di vita e i valori creano sfiducia e disorientamento. Proprio per questo, oggi più che mai, è importante avere un punto di riferimento e le Acli, con i loro ideali, i molteplici servizi e la loro vastissima gamma di iniziative, possono dare delle risposte utili anche alle domande e alle problematiche sempre più complesse che ogni giorno si devono affrontare.

Essere soci delle Acli significa contribuire al cambiamento, proporre e realizzare azioni di miglioramento della società, confrontarsi civilmente; essere aclisti vuol dire appartenere ad un’associazione attenta ai valori di democrazia, partecipazione e cittadinanza.

L’adesione alle Acli garantisce inoltre la possibilità di contare sui molti servizi che l’associazione offre ai propri soci, attraverso i circoli dislocati sul territorio provinciale, o le sedi zonali, oppure la sede provinciale di piazza Virginio 13 a Cuneo.

Gli ambiti in cui operano le Acli di Cuneo sono: Patronato, Caf (servizio fiscale), CtA (Centro turistico), Fap (Federazione anziani e pensionati), Avoca (Volontariato cuneese Acli), punto famiglia, AC6Acli servizi integrati per la persona, Unione Sportiva Acli, sportello immigrati, sportello giuridico e del consumatore, colf e badanti, formazione professionale (Enaip), Acli arte e spettacolo e Ipsia (Istituto pace, sviluppo e innovazione Acli).

La tessera Acli, offre inoltre la possibilità di usufruire di un’amplissima gamma di sconti e agevolazioni in numerosi ambiti, da negozi di tutti i generi ad ambulatori, da cinema a piscine e impianti di risalita. Alcune agevolazioni sono derivanti da convenzioni stipulate a livello di Acli nazionali, come Algida, Aci (Automobile club) e Vittoria assicurazioni, ma moltissimi altri sconti sono garantiti a livello locale, in tanti settori che interessano la vita quotidiana delle famiglie e delle persone di qualsiasi età e condizione.

Per informazioni e delucidazioni si può telefonare, dal lunedì al venerdì, alla sede provinciale di Cuneo, allo 0171-452611, oppure rivolgersi ai circoli o alle sedi zonali