Manovra: Bergesio (Lega), con Iva 5% teleriscaldamento diamo risposta a Paese su caro energia

"Ridotta l'aliquota Iva dal 22% al 5% per il teleriscaldamento, per il primo trimestre del 2023, grazie a un lavoro puntuale della Lega, e soprattutto del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Finalmente, quindi, trova risposta una richiesta che la Lega faceva da mesi per aiutare famiglie e imprese. L’agevolazione, in particolare, riguarda tanti consumatori virtuosi su tutto il territorio nazionale. In provincia di Cuneo, ad esempio, utilizzano sistemi ad alta sostenibilità ambientale come il teleriscaldamento in tutte le ‘Sette Sorelle’: Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Mondovì, Savigliano e Saluzzo, ma anche nei centri minori come Busca, Canale, Cortemilia, Narzole, Ormea e Verzuolo. La nostra attenzione ai territori e ai cittadini, concentrando le risorse a disposizione dove occorre, si esplica ancora una volta con azioni concrete”.

Così in una nota il senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio, segretario provinciale del partito e vicepresidente in commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare a Palazzo Madama.