"Natale insieme" a Cuneo con il Coro polifonico di Boves

Il Corso di Cultura Generale con il patrocinio del Comune di Cuneo propone un concerto di Natale Spirituale venerdì 23 dicembre alle ore 21 presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria.

Sarà presente il Coro Polifonico di Boves diretto da Flavio Becchis e accompagnato al pianoforte da Yevgenia Birkova. Verranno eseguiti brani della tradizione natalizia e brani sacri di autori del romanticismo tedesco ed anglosassone e alcuni Negro Spiritual. Sarà un’occasione per riflettere sui valori del Santo Natale.

Il Coro Polifonico di Boves è nato nel 1990 da alcuni appassionati di musica corale a Boves. Fin dall’inizio è diretto da Flavio Becchis. Negli anni ha studiato vari repertori corali, dalla musica rinascimentale, barocca, viennese, romantica, contemporanea, gospel e musical. Ha partecipato a varie rassegne corali in Italia ed all’estero (Francia e Repubblica Ceca).

Ha inciso tre cd tra cui spicca il Requiem di Mozart k 626 registrato ed eseguito nel 2006. Flavio Becchis, diplomato in pianoforte, didattica della musica, prepolifonia e composizione corale e direzione di coro (triennale). Ha diretto varie formazioni corali nelle città di Boves e Cuneo. Dal 2002 è docente presso il Liceo Musicale di Cuneo. Ha vinto alcuni premi ad importanti concorsi Nazionali e Regionali dirigendo varie formazioni corali e un premio speciale della giuria come “Miglior direttore emergente” (Quartiano, 2008). Nel 2009 ha partecipato con il Gruppo Vocale Concentus al Concorso Internazionale “Guido d’Arezzo”. Ha fatto parte di giurie di Concorsi corali nazionali. Ha tenuto per la Feniarco tre atelier: al Festival di Primavera di Follonica (2008) e a Montecatini Terme (2009 e 2012).