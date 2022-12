Poesia, musica e pittura alla “Vijà ‘d Natal” all'Antico Palazzo di Città di Mondovì

Una infarcitura di poesia, pittura, musica, così la “Vijà ‘d Natal” dell’onlus “col. Giuseppe Cordero di Montezemolo”, all’Antico Palazzo di Città. Alle pareti le tavole che interpretano liberamente l’acqua ed altre tematiche di Paola Meineri Gazzola, apprezzata dagli appassionati d’arte, venuti numerosissimi da Cuneo ed altri centri della Provincia. Dalla chitarra del giovanissimo Marlon Adriano, di Alba, sono scaturite affascinanti interpretazione di brani classici di grandi autori. Giuliani, Villa-Lobos , ed addirittura Barrios Mangorè con “La Chatedral” difficilissimo ed interpretato con grande personalità e scioltezza.

I molti premi ottenuti in vari Concorsi ed i corsi di perfezionamento, oltre l’insegnamento del m.° Ignazio Viola, hanno fatto di Marlon un ottimo esecutore, che merita sempre maggiori risultati.La poetessa piozzese Felicina Bonino Priola ha voluto proporre ai presenti una interpretazione della nuova pubblicazione di Elisa Revelli Tomatis “Onde”, evidenziando” Ci sono le onde del mare che arrivano galoppando, una dietro l’altra; groppe di schiuma che si alzano, si abbassano, si nascondono e poi si infrangono e si slabbrano sulla spiaggia…Ci sono onde che si arricciano, si acquetano, che ti travolgono, che si esauriscono sfinite dal viaggio; altre che ti cullano, ti sfiorano, ti incantano, ti abbracciano e ti consolano……E poi ci sono onde di profumi, di odori di suoni, di voci che come per magia ti portano in posti lontani……Ci sono onde di ricordi, forse persi per sempre, che ti arrivano quando meno te lo aspetti: chiusi nella penombra di un cassetto dell’anima ancora buoni a far rifiorire immagini e ridestare fiamme. Onde, dove è bello avvoltolarsi per dipanare storie e infiorescenze di pensiero, faville di cielo e momenti di vita vissuta…. Ma anche onde malvagie che stritolano il cuore come suoni che fanno sgreiss nei passi incerti della vita; onde di perdono che nascono da un gesto d’amore e conducono alla speranza e onde leggere, nocchiere del nostro io, verso i misteri dell’Aldilà.Onde: nient’altro che un flusso infinito di sentimenti, emozioni, suggestioni che ci sorprendono, ci prendono e si traducono in poesia: mistero che accende e fa brillare, per un attimo, come le monachine, quella favilla d’Infinto che è dentro di noi.”, La poetessa Marita Bellino, di Vicoforte, ha voluto ricordare la poetessa Antonina Galvagno, scomparsa un mese addietro, a 94 anni, nella sua Monteu Roero, ove insegnò e produsse versi e raccolte di tradizioni ed etnografia. I poeti presenti hanno poi dilettato con loro produzioni letterarie.