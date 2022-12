Prudenza e prevenzione con il workshop “Sicuri sulla neve” del CAI di Cuneo

In questo periodo dell’anno sono numerosi gli eventi dedicati alla sicurezza in montagna per gli appassionati degli sport invernali. Il tema è costantemente affrontato in tutti i corsi CAI ed anche la Sezione di Cuneo ha organizzato un appuntamento intitolato “Sicuri sulla neve”.

Una due giorni di full immersion, dedicata alla prevenzione degli incidenti sulla neve con lezione teorica in sede e prove pratica sulla neve a Limonetto.