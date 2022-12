Racconigi ricorda Mimì, il partigiano Giovanni Appendino, ucciso la notte del Natale del 1944

Si avvicina il Natale, tempo di feste e di regali, per l’A.N.P.I. di Racconigi tempo però anche di fare memoria.

"Non possiamo dimenticare" - scrivono dall'ANPI - , infatti, che proprio nella notte di Natale del 1944 i fascisti trucidarono nel cortile della sua abitazione di Via Priotti il Partigiano racconigese Giovanni Appendino, (Mimì) di 22 anni.

Ci troveremo quindi la mattina del 24 dicembre prossimo per ricordare quel delitto fascista con un omaggio alla sua lapide".

L’appuntamento, per tutti coloro che non dimenticano, è fissato per sabato 24 dicembre prossimo, alle ore 10,30, presso la sede A.N.P.I. sita in Corso Principe di Piemonte per avviarci poi in Via Priotti.



La storia di Giovanni Appendino (Mimì) raccontata dal Presidente dell'ANPI

Pierfranco Occelli

Mimì è l’unico caduto partigiano racconigese ad essere stato trucidato nella nostra città, praticamente nel cortile di casa. Una lapide ricorda il misfatto davanti all’ingresso di quella che era allora la sua abitazione al numero 9 di Via Priotti. Continuiamo a sperare che, alzando gli occhi, ancora a molti racconigesi rimanga impresso il suo sacrificio.

Ma cominciamo dall’inizio. Giovanni Appendino, non ancora Mimì, nasce a Racconigi nel giugno del’22, da ragazzo è un operaio come tanti, si diverte come si poteva in quei tempi con un gruppo di amici che finiranno tutti, qualche anno dopo, ad ingrossare le file dei partigiani, chi da una parte chi dall’altra della nostra Provincia.

L’8 settembre lo coglie, militare di leva, nei dintorni di Roma, da dove riesce, con non poche peripezie, a risalire la penisola e a tornare a casa. Nell’autunno del ’43 è quindi nuovamente a Racconigi, preoccupato, assieme ai suoi amici, di dover obbedire ai bandi Graziani e di essere quindi arruolato nelle forze armate della RSI . Ha contatti con i più noti antifascisti locali, che lo consigliano di stare ancora nascosto, fin verso la fine dell’inverno, perché al tempo le bande partigiane sono ancora poco organizzate. Lui però è irrequieto, viene a sapere che ci sono bande nel Monregalese , quindi non esita a partire.

Dopo alcuni mesi nelle bande autonome, all’inizio dell’estate, si aggrega alla 103° Brigata “Nino Nannetti” della I° Divisione d’Assalto Garibaldi Piemonte, partecipando con questa Brigata alle varie battaglie dell’estate – autunno ’44.

Avvicinandosi il Natale, la nostalgia della famiglia aumenta sempre più, riesce ad avere dal suo comandante la licenza in modo da tornare a casa per qualche giorno e stare con i suoi, tanto più che in quel periodo le operazioni languono, vuoi a causa del proclama Alexander, vuoi a causa della neve e del freddo intenso.

Arrivato a Racconigi, entra in casa con tutte le precauzioni possibili, consapevole di avere in qualche modo una via di fuga, passando di cortile in cortile per sbucare in una via parallela.

Ma un delatore lo intravvede e non esita ad avvertire il presidio delle Brigate nere, indicando loro anche la via di fuga.

Mimì fa appena in tempo a salutare i genitori ed il fratellino che i fascisti bussano, salta per i cortili ma gli scherani fascisti, ben istruiti, sono appostati anche lì.

Una raffica lo abbatte.

Cade nella neve senza un grido.

È la notte di Natale del 1944.