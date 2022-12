Savigliano capofila di un progetto per i giovani: in arrivo 100 mila euro dalla Fondazione CRC

100.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per progetti ed iniziative che mettano al centro i giovani. Li ha vinti il Comune di Savigliano nell'ambito del bando “Il giardino delle idee”, promosso dalla Crc per mettere al centro il benessere dei giovani tra i 12 e i 18 anni, attraverso azioni integrate di prevenzione e intercettazione precoce del disagio giovanile.

Cinque le progettualità che sono state selezionate sull’intero territorio provinciale, tutte basate su cultura, sport, educazione e sociale.

Savigliano ha partecipato proponendo un progetto insieme ad altri sette comuni, di cui è capofila: Saluzzo, Fossano, Cavallermaggiore, Marene, Verzuolo, Manta e Costigliole Saluzzo. “Daimon – sperimentarsi per conoscere le proprie vocazioni” è il titolo del progetto presentato.

Spiega l'assessore alle politiche giovanili Filippo Mulassano, che ha seguito l'iniziativa con gli assessori Roberto Giorsino ed Anna Giordano: «Attraverso opere di rigenerazione urbana, laboratori figurativi e di arti espressive promuoveremo azioni di protagonismo giovanile. Riteniamo fondamentale puntare sui giovani e le loro capacità. Grazie a queste risorse, ottenute dalla Fondazione Crc in modo sinergico con altri Comuni, avremo uno strumento in più per promuovere il benessere delle nuove generazioni".