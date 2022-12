Calcio: Kim Min-jae pronto al rientro dopo i Mondiali

Dopo l’infortunio di Kim Min Jae nei Mondiali di Uruguay-Corea del Sud, il difensore è pronto a tornare in campo. Il difensore coreano all'infortunio s'era accasciato al suolo, ma ora le condizioni di Kim Min Jae sono migliorate. Per avere gli aggiornamenti sui pronostici e le quote offerte dei bookmakers, puoi cliccare su https://www.slot10.info/ dove oltre che alle competizioni sportive, puoi trovare bonus, promozioni e altri premi.

Il rientro a Napoli di kim Min Jae

Il difensore coreano, Kim Min Jae è già rientrato a Napoli e nella giornata di Martedì già riprenderà gli allenamenti. Da come sembra, è stato intervistato all'aeroporto dove non ha voluto parlare di mercato. Ad anno nuovo, il difensore del Napoli non vorrebbe spostarsi dal club, ma nel mese di Luglio prossimo, il coreano potrà svincolarsi ma l'agente di Kim Min Jae, Cristiano Giuntoli cerca di prolungare il contratto del difensore. Inoltre, qualche mese fa, è stata firmata anche una postilla per lo svincolo dove è stata pagata anche una clausola con un pagamento che parte da 40 milioni di euro fino ad un probabile raddoppio relativi al fatturato di chi acquista.

Il valore del mercato

Tale clausola è garantita nel momento in cui Kim Min Jae avesse avuto difficoltà sul cambio ambiente addirittura, ma lui afferma che si trovano bene a Posillipo, nella casa che è stata di altri calciatori come Raul Albiol e Kalidou Koulibaly. Insomma il difensore non vuole andare via da dove si trova e non vuole essere sul mercato, dunque sta facendo di tutto con il suo agente di restare a giocare con la squadra del Napoli. Quindi Kim Min Jae al momento ha evitato anche delle interviste perchè lo disturbano. Ma il mercato è fatto così, anche di intuizioni che a volte riescono alla perfezione, mentre altre finiscono male con quegli affari che lasciano sempre sperare.

Le parole dell'allenatore Luciano Spalletti su Kim Min Jae

Lo stesso mister Luciano Spalletti ha espresso qualcosa in merito al difensore, sottolineando: “ La squadra del Napoli è quella giusta per Kim Min Jae, lui si trova molto bene con noi! Lui quando è in campo è incredibile, ha una forza e una frequenza di gambe eccezionale, percepisce il pericolo e nello stesso tempo ha tutte le qualità di ottimo difensore. E' fortissimo, lui fa tutto da solo senza che nessuno gli debba chiedere nulla!"- ribadisce il mister Luciano Spalletti. Poi segue il discorso ancora affermando: " Sinceramente a mio parere, io la vedo dura che Kim Min Jae possa andare via dalla nostra squadra del Napoli perché si trova anche molto bene nin questa città e per noi oltre che ad essere indispensabile è adatto, ha molta professionalità e credo che sarà difficile che andrà via".

Luciano Spalletti e il mercato

Inoltre Luciano Spalletti parla anche del mercato dichiarando: "Noi stiamo messi bene come stiamo, non abbiamo bisogno di guardare il mercato. Sicuramente su di lui ha inciso parecchio l’infortunio però noi siamo contenti e preferiamo stia qui poi sarà lui a decidere ovviamente! Di solito è sempre Cristiano Giuntoli che si occupa del mercato e che valuta nuove situazioni. Noi siamo felici di avere dei professionisti che tuttavia ci regalano tante emozioni, siamo un gruppo meraviglioso in squadra! E' probabile che comunque Cristiano Giuntoli abbia già sul suo taccuino dei nomi di qualcuno sul mercato per la prossima stagione ma alla fine per adesso devo dire che noi stiamo bene così e quindi al momento non cerchiamo nulla e nè vendiamo nessuno!"- ha concluso Luciano Spalletti.