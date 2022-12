Come Avere un Caldo Pavimento in Legno in Condizioni Sempre Perfette!

Con l'inverno ormai alle porte e il freddo pungente che ci avvolge ogni volta che mettiamo il naso fuori, non c'è nulla di meglio che tornare a casa dopo una lunga giornata e ritrovare un'atmosfera calda e accogliente. Indossare un paio di ciabatte morbide, accomodarsi sul divano, e osservare con affetto le decorazioni di Natale sullo sfondo, il tutto con un caldo pavimento in parquet a fare da cornice. Praticamente un sogno, però...

“Eh, già! – direte voi – Il parquet però non è così facile da mantenere sempre perfetto. E se si graffia? Si rovina? Si opacizza?” ed ecco che l'immagine rilassata di poco fa si è già dissolta.

Ma... niente paura! Perché ora esistono aziende specializzate nella cura e nella riparazione di ogni tipo di pavimentazione in legno, come FGR Service, esperta nella levigatura di parquet a Torino e in ogni step per la cura del legno.

Come prendersi cura in modo ottimale del proprio parquet

Perché quindi dover rinunciare in partenza a un pavimento caldo, comodo e confortevole, solo perché si teme di dover effettuare troppa manutenzione o che si rovini troppo in fretta? Con le pavimentazioni disponibili al giorno d'oggi, basta utilizzare qualche accortezza, e non ci saranno problemi!

I parquet vanno certamente protetti dalla polvere eccessiva o dallo sporco proveniente da fuori casa (infatti è sempre meglio non percorrerli con le scarpe da esterno), e vanno asciugati in fretta se capita di rovesciarci sopra acqua o altri liquidi. A tal proposito, esistono anche dei detergenti appositi, che permettono una pulizia ottimale senza dover bagnare troppo le superfici in legno. In ultimo, è sempre buona norma non trascinarci sopra mobili troppo pesanti, e spostarli aiutandosi con un tappeto, o qualcosa di simile, posizionato sotto di essi.

Cosa succede però quando il pavimento ha già qualche anno, o è molto antico, in una casa ereditata o da restaurare? Nessun problema: come abbiamo già detto, ci sono aziende specializzate e sempre pronte a intervenire!

Dalla lucidatura alla levigatura, per far tornare il pavimento in legno al suo antico splendore

C'è innanzitutto da dire che, con un parquet sempre ben curato, potrebbero bastare delle lucidature periodiche per fare in modo che sia sempre splendente!

Per pavimentazioni più antiche, o più rovinate, ci sono invece procedure più complesse. Si comincia con la cosiddetta lamatura, o levigatura che, attraverso uno specifico macchinario, rimuove lo strato superficiale del legno... stiamo parlando di decimi di millimetro, per cui non si noterà minimamente! La lamatura avviene tramite movimento rotatorio, per fare in modo che il pavimento resti totalmente liscio, rimuovendo dislivelli che si sono creati nel tempo, nonché macchie e graffi.

Ovviamente questa operazione provoca la formazione di polvere, costituita dal sottile strato appena rimosso. Ma anche in questo caso non ci sono problemi, perché le aziende specializzate, come la FGR Service, hanno pensato anche a questo! Dopo la levigatura avviene infatti lo step della pulizia, in cui ogni traccia di sporco viene rimossa. Per finire, il parquet viene rifinito con oli specifici e, all'occorrenza, viene anche riverniciato.

È importante sottolineare come queste operazioni possano essere effettuate su pavimentazioni in legno di qualunque età e qualunque epoca, che siano in massello o composte da listelli. Questo significa che non bisogna temere di scegliere un pavimento in parquet per la propria casa, perché ci sarà sempre chi potrà aiutarci a prendercene cura!

Con questa consapevolezza, il ritorno in un'abitazione calda, confortevole e accogliente, dopo una giornata fredda trascorsa fuori, sarà davvero una prospettiva rilassante! Infilate le ciabatte, accomodatevi sul divano e godetevi il vostro pavimento in legno!