Laboratorio: alla scoperta degli arredi necessari per la fornitura

I laboratori professionali sono ambienti in cui ogni operazione deve essere svolta con la massima cura e in totale sicurezza.

L’allestimento dell’area di lavoro, allora, gioca un ruolo determinante, in particolare per quello che riguarda la scelta degli arredi tecnici, elementi imprescindibili che non solo devono essere in grado di offrire ottime prestazioni ma anche essere realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente.



A chi rivolgersi per arredare un laboratorio in modo professionale

Per allestire un laboratorio al meglio è quindi fondamentale rivolgersi ad aziende di riferimento del settore.

Si tratta di realtà come AHSI, impresa specializzata nella vendita arredamenti professionali per laboratori che offre un servizio a 360 gradi, che va dall’ordine fino all’installazione.

Il tutto affiancando la possibilità di affidare anche la progettazione del laboratorio stesso, così come di richiedere la fornitura per quello che riguarda la strumentazione con cui svolgere ogni genere di attività.

Affidarsi ad AHSI significa quindi andare a beneficiare di un approccio fondato sulla multidisciplinarità, con cui ogni particolare bisogno viene attentamente soppesato per dare vita a un ambiente del tutto su misura, in grado di soddisfare al meglio ogni genere di necessità.

L’importanza di piani da lavoro e pareti divisorie

Gli arredi da inserire all’interno di un laboratorio sono numerosi e tra i più importanti è possibile annoverare senza dubbio il piano di lavoro. Si tratta di un elemento dove spesso impiegate sostanze chimiche, o persino corrosive, motivo per cui le migliori realtà del settore propongono arredi in metallo, facili da ripulire, robusti ma anche ergonomici nella forma e nell’ampiezza delle superfici.

Naturalmente, all’interno di un laboratorio occorre avere anche cassettiere ben organizzate, spesso rubinetteria per la pulizia veloce e sistemi pensili ove riporre oggettistica che non si usa tutti i giorni. Una delle normative che regolano la collocazione dei piani di lavoro è la EN13150 che si riferisce a specifiche tecniche relative alla sicurezza elettrica e antincendio.

Grande importanza rivestono anche le pareti divisorie, che possono essere realizzate in maniera da risultare modulari e sempre idonee alle sostanze trattate: materiali come l’alluminio le rendono leggere e versatili, ma comunque robuste, e i rivestimenti sono sempre a norma di legge.

Medesima versatilità si può ritrovare nelle unità mobili che constano spesso sia di piano di lavoro che di sistemi pensili, da adeguare di volta in volta all’ambiente in cui si sta operando. Le ruote collocate al di sotto di questa tipologia di arredi permettono di spostare la struttura dove serve senza sforzo.



Gli arredi indispensabili per la sicurezza

Tra gli altri arredi fondamentali all’interno di un laboratorio è possibile annoverare anche quelli che contribuiscono a incrementare i livelli di sicurezza dell’area di lavoro.

Per esempio, negli ambienti dove vengono impiegati liquidi infiammabili o altri elementi potenzialmente pericolosi in caso di incendio è possibile annoverare anche gli armadi di sicurezza.

Si tratta di dispositivi realizzati nel pieno rispetto della normativa europea sullo stoccaggio di prodotti infiammabili, che sono in grado di offrire resistenze diverse alle fiamme, a seconda della tipologia prescelta: in genere si va dai 30 ai 90 minuti.

Grande importanza all’interno di un laboratorio ricoprono anche le cappe chimiche, che si occupano di aspirare ed eliminare dall’ambiente tutti gli elementi inquinanti che vengono rilasciati nell’aria.