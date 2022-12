Lavoro, il rebus resta senza soluzione: un'azienda su due non riesce a trovare il candidato da assumere

Tra i profili più difficili da reperire in regione a dicembre 2022 si segnalano: Dirigenti e Direttori (l’80% è di difficile reperimento), Medici e altri specialisti della salute , per i quali la difficoltà di reperimento è del 79%, Farmacisti, biologi e altri specialisti delle scienze della vita (si trova difficoltà nel 78% dei casi), Operatori della cura estetica (270 figure ricercate con difficoltà nel 73% dei casi), Operai specializzati e conduttori di impianti nelle industrie tessili, con 220 figure ricercate nel mese e un grado di difficoltà del 69% e Operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori, con una difficoltà di reperimento pari al 69% e circa 1.060 figure ricercate.

In quasi un caso su due l'assunzione resta un miraggio. Lo dicono (ancora una volta) le aziende piemontesi secondo i dati Excelsior - Unioncamere . In particolare, il 45% delle imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. E anche se il dato è il lieve calo rispetto a novembre (47%), la tendenza resta piuttosto marcata, ma soprattutto superiore del 14% sul periodo pre Covid . I motivi restano la mancanza di candidati (29%), ma anche l’inadeguata preparazione dei candidati (12%).

In linea generale sono 23.070 i lavoratori ricercati dalle imprese piemontesi per il mese di dicembre 2022 e 86.470 per l’intero trimestre dicembre 2022 - febbraio 2023.

Rispetto a un anno fa si registra una flessione delle previsioni di assunzione, in conseguenza del rallentamento dell’economia causato dalla guerra in Ucraina, dalla crisi energetica, dalla crescita dell’inflazione e dal costo del denaro. Le previsioni delle imprese segnano una diminuzione consistente: a livello mensile, le assunzioni previste a dicembre 2022 perdono 6.420 unità rispetto a quelle di dicembre 2021. A livello trimestrale il calo appare ancora più intenso, le entrate programmate per il periodo dicembre 2022- febbraio 2023 risultano inferiori di 24.430 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Se il confronto, invece, viene effettuato col periodo pre-pandemico (dicembre 2019-febbraio 2020), si rilevano 1.370 entrate in più a livello mensile e 10.740 in più nel trimestre.