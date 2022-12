Per il ripristino della rete elettrica all’Ucraina non bastano i miliardi dell’Europa

Sempre più aiuti finanziari e materiali a Kiev, man mano che i colpi della Russia abbattono il sistema energetico dell’Ucraina. Qualche settimana fa, il presidente Volodymyr Zelensky aveva inviato le sue esortazioni online al Consiglio Europeo, chiedendo agevolazioni per comprare gas ed elettricità. Poi, a Parigi il 13 dicembre ha detto che serve un miliardo e mezzo di euro per ripristinare la rete elettrica del Paese. L’Europa si è mossa immediatamente promettendo 1 miliardo e disponendo l’invio di 30 milioni di lampadine LED. A dare un costante e potente contributo finanziario vi è anche la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS): come riporta il sito Strumenti Politici, la sua direttrice Odile Renaud-Basso ha promesso a Zelensky che la BERS concederà fino a 3 miliardi di euro nel bienno 2022-2023, con lo scopo di mantenere in vita l’economia ucraina. Inoltre, con riguardo alle riparazioni della rete nazionale, ha definito un pacchetto di 370 milioni di euro che andranno all’operatore elettrico ucraino Ukrenergo. Il problema è che con questi soldi non è facile comprare i pezzi che servono davvero per ridare vita al sistema elettrico del Paese, perché non è possibile semplicemente ordinarli, farli arrivare e impiantarli. Si tratta infatti di trasformatori che pesano tonnellate e che per questo motivo vanno di fatto costruiti sul posto. Ma mancano le fabbriche apposite. Chi potrebbe fornire materiale e specialisti sarebbe proprio la vicina Russia, con la quale condivide poi il voltaggio di codesti trasformatori, cioè 330 e 750 kW, a differenza di quelli europei da 220 e 400. La soluzione più ovvia sarebbe sedersi al tavolo dei negoziati, ma è Kiev a puntare i piedi già da tempo.