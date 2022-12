Dal concerto della vigilia di Natale al presepe vivente, dalle voci di "Livingospel" al Capodanno: questo e altro grazie a "Loano Christmas"

Una ricca serie di eventi che riempiranno le festività natalizie: "Loano Christmas" ha aperto i battenti e dal 23 dicembre è pronto a regalare momenti felici a tutti coloro che giungeranno nel centro loanese tra Natale, Capodanno e l'Epifania.

Non solo il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà, ma tanto altro. Il 23 dicembre, alle ore 16.00 ai mercatini natalizi, si parte con lo Spettacolo di Magia con il Mago Alex.

Grande attesa è però riservata per sabato 24 dicembre, la vigilia di Natale: dalle ore 17.00 i mercatini natalizi ospiteranno il Concerto Natalizio che vedrà come protagonisti il Trio Live con il tenore Mattia Pelosi, Luca Felice al pianoforte e Fabio Tessiore al sax. Aprirà il concerto la "Little Academy".

Sempre alla vigilia di Natale, dalle 21.00, piazza Italia e le vie del centro saranno animate dal Presepe Vivente organizzato dall'associazione Vecchia Loano.

Il successivo appuntamento con gli eventi e fissato per lunedì 26 dicembre quando dalle 20.30 in piazza Italia, sede della pista di pattinaggio, si esibirà il coro Gospel "Livingospel". Martedì 27 dicembre, alle ore 16.00 ai mercatini natalizi, nuovo pomeriggio con lo Spettacolo di Magia con il Mago Alex. Mercoledì 28 dicembre, dalle ore 16.00 sempre ai mercatini natalizi, il Laboratorio Archeologico con Grotte di Toirano.

Giovedì 29 dicembre, dalle ore 16.00, il centro storico ospiterà "Aspettando Capodanno", un pomeriggio di shopping con merende e musica che vedrà l'animazione itinerante a cura di Gimnyca Loano e Tribal Delight. In piazza Rocca si terrà il concerto de "U Gumbu de Loa" mentre in piazza Massena quello di Dirty Blonde.

Venerdì 30 dicembre, dalle ore 16.00 ai mercatini natalizi, spazio ai Laboratori Artigianali con i maestri dell'associazione Artigianalmente di Loano.

Le ultime ore del 2022 saranno tutte da vivere con il "Capodanno in Piazza". Via alle danze dalle 18 con il dj set, mentre dalle 22.00 al via il concerto di Roberta Bonanno, nota al grande pubblico come concorrente dell'edizione 2007/2008 del talent show televisivo "Amici". A seguire Dj set con Fabio Franchini dj.

Sempre il 31 dicembre, dalle ore 22.00, in Orto Maccagli appuntamento con il concerto di "Piano B". Il gran finale per accogliere l'anno nuovo sarà invece garantito dallo spettacolo pirotecnico in programma domenica 1 gennaio dalle ore 18.00.

Il 24 e il 31 dicembre, inoltre, i mercatini natalizi saranno aperti anche in orario serale con la loro immancabile atmosfera fiabesca offerta dalle casette di legno con le magiche decorazioni realizzate a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente, che proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Assolutamente da non perdere le delizie dello street-food, d'obbligo per accompagnare lo shopping tra le casette e che quest'anno potranno contare su tante nuovissime golosità. Per i bambini sarà inoltre presente Babbo Natale: andandolo a trovare nella sua accogliente casetta sarà possibile fare una foto con lui e consegnarli direttamente la letterina in vista della notte del 25 dicembre.

Loano è dunque pronta a vivere le festività non solo con attrazioni o manifestazioni, ma anche con il suo centro, la via dello shopping, e la sua bellissima passeggiata: luogo ideale per un aperitivo o una cena vista mare.

Ma quando sarà aperto il mercatino? Di seguito tutti gli orari dal 23 dicembre all'8 gennaio

23 dicembre dalle 15.00 alle 19.00

24 dicembre dalle 15.00 alle 22.00

25 e 26 dicembre dalle 16.00 alle 19.00

Dal 27 al 30 dicembre dalle 15.00 alle 19.00

31 dicembre dalle 15.00 alle 2.00

1 gennaio dalle 16.00 alle 19.00

Dal 2 al 5 gennaio dalle 15.00 alle 19.00

6 gennaio dalle 10.00 alle 19.00

7 gennaio dalle 15.00 alle 19.00

8 gennaio dalle 10.00 alle 19.00

Al fianco dello shopping all'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà, anche la pista di pattinaggio in piazza Italia che sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23. Tutte le informazioni su treninimiletto.it.

Sulla pagina Facebook "Loano Christmas" sarà inoltre possibile trovare le informazioni e gli aggiornamenti su tutte le manifestazioni natalizie in programma a Loano nel corso delle festività.