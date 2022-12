Vicoforte: un successo l'esibizione di cornamusa al Santuario

Un viaggio attraverso migliaia di anni di storia: l’esibizione di Fabio Rinaudo, presso il Santuario “Regina Montis Regalis” domenica 18 dicembre è stata l’occasione per tutti per approfondire la storia di uno strumento particolare come la cornamusa (o zampogna, a seconda delle dizioni).



La caratteristica forma dello strumento, con la camera d’aria e le canne, oltre al suo inconfondibile suono rappresentano un elemento fortemente connotato con la festività del Natale. Rinaudo ha svelato le motivazioni dietro a questa tradizione, ed ha ripercorso un po’ la vicenda storica dello strumento, richiamando le prime testimonianze della sua esistenza (contenute nella letteratura greca antica) e suonando alcuni brani tradizionali, tra cui le pive natalizie più celebri e “Tu scendi dalle stelle”. Rinaudo è uno dei massimi esperti in Italia dello strumento, ed è fondatore dell’ensemble “Birkin Tree” la più famosa formazione italiana di musica irlandese. Il concerto è il secondo appuntamento natalizio organizzato dall’associazione “Nativitas aps” in vista del Natale.



Proseguirà ancora l’esposizione dei Presepi dal Mondo e del modellino del Santuario di Mario Tomatis, presso la sede dell’associazione, al civico 41 sotto la palazzata. Sarà possibile visitarla dal 6 all’8 gennaio.



L’apertura nei giorni feriali sarà garantita dalle 14 alle 18, mentre nei festivi al mattino sarà dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 14 alle 17.



Infine, in occasione del Santo Natale, oltre alle celebrazioni che usualmente si tengono in Basilica, si segnala la Messa solenne delle ore 11 di domenica 25 dicembre, che sarà celebrata dal Vescovo di Mondovì, mons. Egidio Miragoli.